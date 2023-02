El Polifuncional vibró otra vez: Tizimín y Mérida pactan tercer duelo

El baloncesto yucateco vivió en días pasados una jornada espectacular en el Gimnasio Polifuncional de Mérida.

Al llamado del segundo juego de la serie final del Circuito Yucateco de Baloncesto, el inmueble de la colonia Alcalá Marín registró una asistencia y un ambiente grande, que hizo recordar los años en que se jugaban el Cipeba, la Liga Nacional y la Liga del Sureste.

Y vaya espectáculo que se vivió en la victoria de los Tapires de Tizimín sobre las Hormigas de Mérida, 75-54, forzando un tercer duelo para la Ciudad de los Reyes mañana viernes.

Guiados por un armador de alto rango como Edwin “Pajarito” Sánchez, los Tapires remontaron tras verse abajo en el primer cuarto, 17-14, y tras ir controlando el partido, abrumaron a las Hormigas, especialmente en el último período, que ganaron 25-13.

Desde los años de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con los Mayas de Yucatán y la llegada del Juego de Estrellas, no se veía un ambiente de ese tipo en la duela del Polifuncional.

“Estamos muy emocionados por regresar a este escenario que nos trae buenos recuerdos para los amantes del básquetbol”, dijo “Pajarito” Sánchez, quien ya retirado de la actividad profesional, no deja de hacer “algo que me apasiona y que no sé cuándo lo dejaré”.

El miembro del Salón de la Fama del Deporte Yucateco era uno de tres elementos de esta entidad que jugaron en el profesionalismo, y, tristemente, los tres están retirados. Él y Rodrigo Pérez Rivas “El Caballo” dejaron ese nivel hace algunos años y Brandon Heredia lo hizo forzado por las circunstancias de la pandemia.

“Esperemos que el progreso de esta liga, el CYBA, pueda alentar a los niños y jóvenes. La entrada de esta noche, lo que se jugó en toda la temporada regular en los municipios, nos dejó constancia de que hay mucha, pero mucha afición el baloncesto, pero hay que motivar a los niños, darles espacios”.

Brandon también estaba entre los más de 2 mil aficionados que llenaron las zonas principales de gradas del Polifuncional y parte de una de las traseras. “Me emocionó mucho recordar lo que se ha vivido aquí”, dijo Brandon Heredia, quien jugó en varios equipos profesionales, y en la campaña que concluye mañana en el CYBA la terminó defendiendo el jersey del equipo de Tixkokob.

El presidente del CYBA, Juan Pablo Mézquita, señaló que “el éxito de esta liga se debe a que los municipios le metieron fuerza, apoyaron, y tener un equipo en Mérida ayudó mucho porque, miren hoy, el Polifuncional con un entradón”.

Liga de alto nivel

Las Hormigas habitualmente jugaron en la duela del gimnasio de Francisco de Montejo, pero, por la expectación de las finales, solicitaron como sede el Polifuncional para dar cabida a tantos aficionados, llegados de municipios. En la temporada que está por cerrar jugaron once equipos, divididos en, Zona Norte, Tizimín, Dzilam Bravo, Progreso, Espita y Pisté, y Zona Sur, Mérida, Acanceh, Venados y Jaguares de Tekax, Ticul, Oxkutzcab y Dzitbalché, de Campeche.

“Esta liga tiene muchos refuerzos importantes, y también hay jóvenes yucatecos de muy buen nivel”, señaló Edwin Sánchez.

Elementos como Alan Olivas, Asa Acosta, Endri Salcedo, Rafael Vuelna, Jorge Salcedo, Miguel “Macanas” Mardueño, Ramsés Suárez, Rey Estrada, Óscar Velázquez, Francisco “Caballo” Rodríguez, además de “Pajarito” Sánchez y Brandon Heredia, dieron fuerza a los equipos del circuito.

El quinteto meridano ganó el primero de la serie, lo que hizo pensar que se coronarían en casa. “Pajarito” señaló que los Tapires “nos mentalizamos todos en salir a ganar, paso a paso. Comenzamos abajo, pero supimos remontar”.

El partido por el campeonato se jugará el viernes a las 9 de la noche en el Polifuncional tizimileño.— GASPAR SILVEIRA MALAVER