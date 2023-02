Cocca será el elegido para el Tri

Diego Cocca se perfilaba el jueves para asumir como nuevo técnico de la selección mexicana. Para que sea oficial solo falta el anuncio y se espera que sea pronto.

Tigres, el club en que el entrenador argentino de 50 años cumplía su primer torneo, anunció que había decidido dar por finalizada la relación laboral con Cocca tras “conocer su decisión de aceptar el cargo” de seleccionador nacional.

Cocca tomó las riendas del club de la ciudad de Monterrey tras un exitoso paso con el Atlas de Guadalajara, donde puso fin a una sequía de 70 años sin títulos, además con un bicampeonato.

“Es válido ir a cumplir un sueño. No estamos en condiciones de cortarle las alas a nadie, que nos guste o no la decisión está de más, cada quien es libre de tomar sus decisiones”, dijo Mauricio Culebro, presidente del club del Norte del país. “Él nos dijo que había tenido la ilusión de dirigir a la selección porque le debe mucho al fútbol mexicano y que decidió aceptar esa posibilidad, esa fue la plática”.

La Federación no ha confirmado el nombramiento.

La elección de Cocca sorprende porque no era considerado entre los favoritos en la carrera por el puesto que dejó vacante su compatriota Gerardo Martino luego de la eliminación en la primera ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Fue la primera vez desde Argentina 1978 que el Tri no logró sortear la fase de grupos de un Mundial (no clasificó a España 1982 y quedó fuera en el ciclo de Italia 1990).

Miguel Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014 y ganó la Copa de Oro en 2015, era considerado el favorito junto con el uruguayo Guillermo Almada, quien dirige al reinante campeón Pachuca.

Cocca se convierte en el quinto argentino en dirigir a la selección mexicana. Le preceden César Luis Menotti, Cayetano Rodríguez, Ricardo La Volpe y Martino.

El estratega confirmó que fue entrevistado para el puesto la semana pasada. Otro candidato entrevistado de última hora fue el argentino Fernando Ortiz.

Rodrigo Ares de Parga es el nuevo director ejecutivo de selecciones nacionales, un puesto de reciente creación luego del fracaso en Qatar. Bajo un nuevo organigrama, el dirigente del Querétaro responde a un comité de selecciones integrado por cinco dueños: Emilio Azcárraga (América), Amaury Vergara (Chivas), Alejandro Irarragorri (Santos y Atlas), Ernesto Tinajero (Necaxa) y Jorge Hank (Tijuana).

Culebro dijo que el comité los contactó para pedirles permiso de conversar con Cocca y que el lunes les informaron que había sido elegido como nuevo entrenador. El dirigente mencionó que el comité les propuso que terminara el torneo antes de irse de tiempo completo con el Tri, pero desecharon esa posibilidad.

“Todo fue muy rápido, repentino. Nos agarran en pleno torneo. Fue una de las posibilidades que Diego terminara el torneo, pero creemos que lo mejor era que necesitamos a alguien al 100 por ciento comprometido con la institución”, agregó el dirigente.— AP