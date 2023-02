Ella es Imelda Hartley, la inmigrante mexicana que venderÃ¡ tamales en el Super Bowl 2023.

Imelda Hartley es una inmigrante mexicana que llegó al Super Bowl 2023 como vendedora oficial para los eventos de esta gran final del fútbol americano en Estados Unidos que se celebra el próximo 12 de febrero en Arizona. La originaria de Sonora estará vendiendo tamales pero adaptados no sólo a nuestros sabores, sino también a combinaciones japonesas, indús y de muchas otras culturas.

Imelda comentó en entrevista que se siente muy orgullosa de llegar hasta aquí y de que su trabajo vaya a ser reconocido en un evento como este. Aquí te decimos quién es y cuál es la historia de vida de la mexicana que estará en el Super Bowl 2023.

Ella es Imelda Hartley, la inmigrante mexicana que venderá tamales en el Super Bowl 2023.

¿Quién es Imelda Hartley, la mexicana presente en el Super Bowl 2023?

Imelda Hartley, llegó siendo menor de edad a los Estados Unidos. La mujer cruzó la frontera a los 14 años de edad y fue prácticamente un accidente. Recuerda que a los 12 años de edad sufrió abusos sexuales de una persona cercana a la familia y dos años después huyó: así fue como llegó "al otro lado".

"Llegué a la frontera en Baja California. Caminaba por la playa cuando vi a mucha gente, buscando comprar agua de coco. Me dirigí hacia allá y de pronto alguien me dijo que ya estaba en los Estados Unidos. Claro que en ese entonces no había muro, eran otros tiempos", dijo sonriendo.

uD83EuDED4 La chef latina Imelda Hartley venderá sus deliciosos tamales en el próximo #SuperBowl en Arizona.



Sobreviviente de violencia doméstica, la mujer migrante luchó para salir adelante. Conoce su historia de éxito: pic.twitter.com/svPcpzzLuf — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) February 5, 2023

Se instaló en San Diego, California, y desafortunadamente, tras vivir violencia sexual, Imelda Hartley también sufrió durante dos décadas el abuso de su pareja, con quien tuvo cinco hijos.

"Por 20 años viví violencia intrafamiliar. Fueron las experiencias más traumáticas y dolorosas de mi vida", dijo.

Su nueva vida como empresaria comenzó en Phoenix, a donde se mudó con sus hijos y donde comenzó a hacer tamales para alimentarlos y después para sobrevivir, vendiéndolos en la calle frente a una lavandería en Phoenix. Ahora la empresaria es conocida por su variedad de tamales, con más de una veintena de sabores internacionales.

Menú de "Happy tamales", el negocio de Imelda Hartley.

Los tamales de la mexicana Imelda Hartley llegan al Super Bowl 2023

Imelda Hartley es ahora dueña de "Happy Tamales", una pequeña empresa que llevará sus productos a la final deportiva más importante del país, que se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Arizona que tendrá como escenario principal el enfrentamiento entre Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles, mientras que Rihanna será la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

La mexicana cuenta que sus amasijos para los tamales, hechos artesanalmente, no solo son los "tradicionales" mexicanos sino combinaciones de sabores latinoamericanos y de otras culturas como la india y la japonesa.

"Tengo 22 variedades de tamales, muchos de ellos de mi propia inspiración, como son los tamales de camarón con curri y leche de coco", explicó.

Recuerda que la inspiración le llegó respondiendo a la demanda de sus propios clientes. Algunos le decían que eran vegetarianos, por lo que ideó los tamales de nopal, así como otros que combinan espinacas y queso crema.

"Tengo tamales inspirados con sabores guatemaltecos, de Honduras; también los hago de diferentes tipos de masa, como es la masa de arroz", explicó la empresaria, de 52 años.

Aclaró, sin embargo, que no puede faltar el típico tamal mexicano "El Sinaloense", el cual lleva carne, papa, zanahoria y calabaza, y que también estará en el Super Bowl LVII.

Imelda Hartley fue seleccionada como una de las proveedoras para el Super Bowl como parte de Business Connect, programa de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) que ayuda a pequeños empresarios, particularmente mujeres y personas de grupos minoritarios. La mexicana dice que cada uno de sus tamales tiene nombres alentadores y empoderadores como "Esperanza", "Amistad", "Nuevo comienzo" y "Ganador".

Imelda Hartley estará presente en el Taste of the NFL del Super Bowl 2023.

Inclusive dice que el nombre de su empresa, "Happy Tamales", busca enviar ese mismo mensaje positivo. Asegura que la vida de una mujer que sufre violencia es muy "triste" y siempre está amargada; por eso con sus tamales busca brindar un mensaje de cambio y felicidad.

Para el Super Bowl la mexicana se encuentra preparando 5.000 tamales, y para ello rentó un espacio en una cocina industrial al este de la ciudad de Mesa (Arizona), donde otras mujeres y sus hijos la ayudan.

Hartley estableció su negocio en 2015 después de inscribirse en programas empresariales en busca de ayuda y herramientas para crecer comercialmente. Después consiguió formar parte del "Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas" en el Exterior del Gobierno de su país."

Felicitamos a Imelda Hartley fundadora de @HappyTamales.

Imelda se encuentra lista para preparar miles de uD83EuDED4 para el #SuperBowlLVII. Graduada de la primera generación #DreamBuilder, un programa creado por @FM_FCX y @Thunderbird. #MexicanaEmprende #PCEME

¡Así se hace Imelda! https://t.co/Q96UCkQlpR — IME (@IME_SRE) February 7, 2023

Imelda Hartley quiere ayudar a otras mujeres tras su aparición en el Super Bowl 2023

Cabe mencionar que, tras los graves episodios de violencia que vivió tanto en su niñez, como en su matrimonio, la mexicana del Super Bowl 2023 ahora tiene como meta ayudar a muchas mujeres que son víctimas de abuso al igual que lo fue ella.

"Les ayudo pagando un taxi para que vayan a un lugar seguro, a veces pagando el cuarto de hotel. En otros casos inclusive las he tenido viviendo conmigo en mi casa o ayudándolas a buscar empleo", relató.

Asimismo, Imelda Hartley comentó que su sueño es establecer una cocina industrial y dar empleo a mujeres en dificultades y espera que tras presentarse en el Super Bowl 2023 pueda lograrlo.

"Pero no sólo quiero darles trabajo; quiero un lugar donde podamos tener una guardería para sus hijos, podamos darles terapia para superar la violencia doméstica. Realmente espero que esta oportunidad que me está dando la NFL sirva para lograrlo", subrayó.