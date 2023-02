VERACRUZ.— Yeri Mua sorprendió al dar a conocer que recibió una fotografía del futbolista Julián Quiñones, quien juega en el Atlas. La influencer veracruzana comentó que este hecho le molestó, pero le causó más enojo a Aaron Mercury, su presunto actual novio. Pero, ¿de qué era la foto?

Yeri Mua exhibe a futbolista del Atlas; le mandó una foto "inapropiada"

La influencer, quien en la actualidad es una de las más populares en redes sociales, reveló que un jugador del Atlas le envió una foto que generó su molestia y a su vez la de los fans de ambos, pues tanto los seguidores de Yeri como los de Julián salieron en defensa de cada uno tras un mensaje que compartió la exreina del Carnaval de Veracruz.

Yeri Mua advirtió con exhibir a varios futbolistas

Primero Yeri Mua decidió acudir a Twitter para exponer que recibió un mensaje por parte de Quiñones, tras ello uno de sus seguidores del futbolista le comentó: Sin afán de ofender, solo te pido que dejes en paz a Julián, es mucho para ti".

El comentario del aficionado desató el enojo de la veracruzana, quien decidió mostrar una captura de pantalla con el mensaje que le envió el jugador del Atlas.

Fans de Quiñones salieron en su defensa

Mediante un vídeo compartido en TikTok, Yeri Mua exhibió a Julián Quiñones al mostrar lo que le envió el futbolista. Asimismo, detalló su reacción al recibir una foto por parte del integrante de los rojinegros que "ni al caso".

En su clip, la influencer también señala que creyó que era uno más que intentaba conquistarla, pero vaya sorpresa que se llevó.

"Se me hizo raro, me aparecía que era un futbolista. No pensé que fuera malo. Yo pensé que era un pend#$%¨* que me quería tirar el pe&#$, me meto y resulta que me manda una foto en la que está con mi ex", explicó la joven de 20 años. La captura de pantalla de la foto que Julián le envió a Yeri Mua

Yeri Mua comentó que quizás Julián Quiñones se encontraba en compañía de Brian Villegas (el exnovio de la influencer) y eso lo impulsó a mandarle una foto de ellos dos juntos.

De igual modo, la exreina del Carnaval de Veracruz indicó que al recibir la imagen solo se incomodó, pero Aaron Mercury, un influencer y el presunto novio de la veracruzana, quien estaba con Yeri Mua cuando contó lo sucedido, reaccionó molesto y arremetió en contra de Quiñones.

En su grabación, Yeri Mua dijo que le pareció ridículo lo que el jugador de Atlas hizo, pero no le daría más importancia y tampoco le respondería, aunque en otro momento del clip advierte que exhibirá a más futbolistas, dejando entrever que ha recibido más mensajes "privados".

Te puede interesar: Se registra un derrumbe en el estadio de Veracruz; hay un lesionado