El proceso del “Tata” molestó a los aficionados

La nominación de Diego Cocca al puesto levantó más de una ceja en México. Después de todo los favoritos al cargo eran Miguel Herrera y el uruguayo Guillermo Almada, pero el argentino fue entrevistado la semana pasada y convenció a los dirigentes que era el indicado.

“Sé que quizá hay un ambiente hostil o la defensiva y que que hay cosas por mejorar, pero estoy convencido que cuando este país sienta que la selección es de todos, difícil que nos paren”, agregó el entrenador. “Es lindo soñar y sueño con ir a un Mundial con la gente contenta y llenando estadios y mas que se va a hacer acá, como no voy a estar feliz y contento”.

Cocca tiene a favor características que se consideraban necesarias luego del fracaso con el “Tata” Martino: Que conozca el medio local y la idiosincrasia de los jugadores mexicanos, que haya ganado algo y que sepa trabajar con jóvenes.

Como jugador, Cocca pasó por Atlas, Veracruz y Querétaro de la liga local y como entrenador estuvo al frente de Santos, Tijuana, Atlas y un fugaz paso con Tigres, su último club donde apenas dirigió cinco partidos.

Aunque en su bicampeonato con Atlas la base de jugadores referentes eran foráneos, es cierto que también le dio oportunidad a varios jóvenes que se consolidaron bajo su mando como Edgar Zaldívar, Ozziel Herrera y Christopher Trejo.

“A mí me pareció fundamental que muestra mucha capacidad para administración de capacidades individuales del jugador y las emocionales en beneficio del colectivo eso es fundamental para sacar adelante a un equipo”, dijo Jaime Ordiales, director de selecciones nacionales.

“En el análisis que hemos hecho no basta debutar jugadores sino consolidarlos para que triunfen”, agregó.

A diferencia de sus predecesores, Cocca tiene a favor que México no disputará partidos de eliminatoria porque tiene un puesto seguro en el Mundial del 2026 que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

“El talento mexicano que no es suficiente si no se trabajan otras cosas, lo que propuso y su plan de trabajo nos convenció, no queremos un techo, queremos quitarnos eso del quinto partido”, agregó Ares de Parga en la rueda de prensa. “Tenemos que pensar en lo más grande y eso platicamos con Diego”.

Respuesta a Tigres

La llegada de Diego Cocca a la selección mexicana se dio de manera turbulenta debido a su contrato con los Tigres.

En el cuadro felino lamentaron las formas en las que se dio todo. Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de selecciones nacionales, emitió su postura tras la polémica suscitada y aseguró que todo se hizo de buena manera.

“El tema de Tigres lo entiendo, no lo comparto. Tenían a un buen técnico, le estamos rompiendo un proyecto. Entiendo la molestia, pero no la comparto porque la Selección Mexicana está por encima de todos”, aseveró el directivo.

Ares de Parga confirmó que le avisaron con tiempo a la directiva de los universitarios, además, de que ofrecieron alternativas.

“Siempre se le avisó al presidente que era uno de los candidatos y existía la posibilidad de ser elegido. No queríamos afectar a ningún equipo, estaba la intención de terminar el torneo con ellos y Tigres prefirió que ya no estuviera de ‘medio tiempo’”, agregó.— AP