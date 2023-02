Ramón Urías explica su ausencia

Ramón Urías, ganador del Guante de Oro a mejor tercera base de la Liga Americana de MLB de la temporada pasada con los Orioles de Baltimore, será la gran ausencia de la selección mexicana para encarar el Clásico Mundial que se celebrará en el próximo mes de marzo.

El oriundo de Magdalena de Kino, Sonora, no apareció en el róster para el WBC debido a temas relacionados con el seguro médico, situación que viven también Víctor Arano, Aarón González y Luis González, quienes terminaron la campaña 2022 lesionados.

Ante esto, el infielder de los Orioles envió un mensaje en sus redes sociales para explicar lo sucedido.

“Hola, creo que era necesario hacer este vídeo para explicarles por qué no estaré asistiendo al Clásico Mundial. Primero que nada, quiero agradecer a los que se preocuparon por mí al no verme incluido en el róster final del equipo mexicano. Hubo un problema con el seguro médico. El año pasado tuve una lesión de la cual ya estoy completamente recuperado, pero eso me va a dejar fuera”, expresó el toletero en su cuenta de Instagram.

Antes de despedirse de sus fanáticos, le envió un mensaje a sus compañeros, quienes representarán a México en el Clásico Mundial.

“No me queda más que enviarle los mejores deseos al equipo mexicano, tiene un gran equipo y ojalá que tengan un excelente torneo. Desde acá los vamos a estar apoyando”, puntualizó Ramón en su mensaje.

Urías sufrió una distensión en el oblicuo izquierdo, el cual lo mantuvo alejado de los diamantes durante un mes. La lesión surgió el 9 de junio cuando entró como corredor emergente por Robinson Chirinos durante la parte alta de la octava entrada en el duelo ante los Reales de Kansas City.