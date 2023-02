Super Bowl Medio tiempo 2023: A qué hora es, quién va a estar y dónde verlo EN VIVO en México

El Super Bowl 2023 está a tan solo unos días de llevarse a cabo y el show de medio tiempo que dará Rihanna es sin duda de lo más esperado de la noche. En esta ocasión los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se verán las caras para definir quién de los equipos será el mejor de la temporada.

Esto es lo que debes saber sobre el medio tiempo del Super Bowl 2023 y el horario para verlo en vivo en México. ¡No te lo pierdas!.

Super Bowl Medio tiempo 2023: A qué hora es, quién va a estar y cómo verlo EN VIVO en México

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2023?

El Super Bowl 2023 empezará a las 5:30 pm (hora del centro de México) y en teoría, si el partido marcha bien y en el tiempo aproximado, el show de medio tiempo iniciará entre las 6:45 pm y 7:00 pm.

El medio tiempo del Super Bowl 2022 comenzó exactamente a las 7:00 pm, por lo que es muy probable que en esta edición se repita el mismo horario.

Rihanna desvela un tráiler adicional para su espectáculo de la Super Bowl, en el cual referencia sus orígenes barbadenses:



«Toda mi vida se formó en esta calle. Era una niña isleña que volaba cometas en un cementerio, pero mis sueños eran inmensos». pic.twitter.com/xyHvNRpacc — SergioOpina (@sergioopina_) February 9, 2023

Super Bowl 2023: Artistas y quién estará en el show de medio tiempo

Fue en septiembre de 2022, que la NFL confirmó que sería Rihanna la artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LVII. Este año la producción correrá en conjunto con Apple Music y no con Pepsi, pues el año pasado finalizó la relación entre la liga americana y la empresa de refrescos.

Por otro lado, rumores sobre quiénes serían los artistas invitados de la cantante durante el medio tiempo, también ya comenzaron a tomar fuerza. Una de las más sonadas y pedidas por internautas en redes sociales es Shakira, pues muchos quieren verlas juntas cantando su icónico éxito "Can't remember to forget you".

Shakira podría ser invitada al show de medio tiempo del Super Bowl 2023.

Asimismo, también suenan nombres como Eminem, Britney Spears, Jay-Z, Drake, entre otros cantantes que han colaborado con ella a lo largo de su carrera.

Rihanna va a estar en el show de Super Bowl de este fin de semana. Celebrando más de 15 años de éxitos en solo 13 minutos. Este es el SUPUESTO setlist del que todos hablan, teniendo como artistas invitados a 3 de sus mejores colaboradores, Shakira, Drake y Eminem. #SuperBowl pic.twitter.com/tIqDSS3sgm — ?????? (@DstnCreepy) February 9, 2023

¿Qué canciones cantará Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023?

En su encuentro con los medios el pasado jueves 9 de febrero, Rihanna no dio muchos detalles sobre qué canciones cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, sin embargo, la cantante comentó que hizo al menos 40 cambios en el setlist porque es complicado intentar aglutinar casi dos décadas de trabajo musical en los 13 minutos que dura el espectáculo.

Rihanna da algunas pistas de como será su actuación en la Súper Bowl durante la rueda de prensa. ¡Qué ganas de verlo! uD83EuDD29#rihanna #Superbowl #superbowl2023 #RihannaSuperBowl #RihannaHalfTime pic.twitter.com/eAfNA3ZliN — Revista ¡HOLA! (@hola) February 9, 2023

#Música uD83CuDFA4 | ¿Será?



Filtran supuesto set list de #Rihanna para el show de medio tiempo del #SuperBowl .



Además, rumores aseguran que podía tener de invitados a su ex #Drake, a #Eminem y hasta a #Shakira. uD83DuDC4FuD83EuDD14 pic.twitter.com/J6u2ukd3LM — Periódico Síntesis (@SintesisMexico) February 8, 2023

Super Bowl 2023 Medio tiempo: Horario y dónde verlo EN VIVO en México

Los fanáticos mexicanos del fútbol americano podrán ver el Super Bowl 2023 en vivo a través de las señales de TUDN y TV Azteca. En caso de tener televisión de paga también se transmitirá por canales como: ESPN, Fox Sports, NBC, entre otras cadenas televisivas. Asimismo, las plataformas de streaming Star Plus y Amazon Prime también tendrán la transmisión en vivo.

Amazon Prime Video tendrá la transmisión en vivo del Super Bowl 2023.

¿Quién va a cantar el himno nacional en el Super Bowl 2023?

Para el Super Bowl LVII el himno nacional estará a cargo de Chris Stapleton, cantante de country ocho veces ganador del Grammy; por otro lado, Baby Face, compositor y productor cantará “America the Beautiful” y Sheryl Lee Ralph, estrella de Abbot Elementary, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

En la interpretación en lenguaje de señas, será Troy Kotsur, ganador del Óscar por la película “CODA”, quien esté a cargo del himno nacional, mientras que Colin Denny, un nativo americano sordo, hará la interpretación de “America the Beautiful” y la intérprete sorda Justina Miles actuará junto a Sheryl Lee Ralph en “Lift Every Voice and Sing”

Super Bowl 2023: Artistas que estarán en el show de medio tiempo y cantando el himno nacional

¿Cuándo es el Super Bowl 2023? Fecha para ver el show de medio tiempo

La fecha para ver el Super Bowl LVII es el próximo domingo 12 de febrero de 2023. El medio tiempo será ese mismo día justo después de que los equipos Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles terminen el segundo cuarto del partido.