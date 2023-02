Tigres y Pumas, a seguir arriba

Tigres busca dar vuelta a la hoja luego que la Federación Mexicana de Fútbol le arrebatara el director técnico para que se haga cargo del Tri, cuando reciba a los Pumas de la UNAM en cancha del estadio Universitario para seguir en la lucha por estar en los primeros lugares.

Marco Antonio “Chima” Ruiz debutará en el banquillo de los Tigres ante los Universitarios.

“Vamos a buscar lo más alto, en cada uno de los torneos que tengamos tenemos que ser el mejor”, agregó durante su presentación.

Ubicados en el tercer sitio en la tabla general ante su afición los felinos regios saltaran al campo de juego como favoritos, pero Pumas buscará continuar su racha sin conocer la derrota por lo que el partido promete emociones en ambos arcos.

Los dirigidos por Rafael Punte no podrán contar con Higor Meritao luego de ser expulsado en el partido contra los Zorros del Atlas, la Comisión Disciplinaria le puso de castigo un partido. Sin embargo, ya podrá contar en la zaga central con Arturo Ortíz tras cumplir con un partido de suspensión.

En tanto, el América quiere meterse a los primeros planos del campeonato, cuando se vea las caras con el Necaxa.

El equipo de Fernando Ortiz no ha tenido un arranque de temporada efectivo, más eso no quiere decir que no se esté jugando bien, sólo le ha faltado ser contundente en los momentos adecuados y frente a los Rayos.

En tanto, las Chivas, sin cambios tácticos, se miden hoy al Pachuca.

“Cada partido es distinto y hay una modificación en cuanto a la propuesta, dependiendo los rivales, eso es claro, pero no por eso vamos a cambiar nuestra identidad”, dijo Veljko Paunovic, entrenador del Rebaño Sagrado, en rueda de prensa previa al juego.— EFE