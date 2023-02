Super Bowl 2023 Medio tiempo: Filtran qué canciones cantaría Rihanna en el show

Muchos fanáticos tendrán este domingo los ojos puestos en Rihanna, la artista encargada del show medio tiempo del Super Bowl 2023. La presentación de esta noche no sólo significa un gran reconocimiento para la artista originaria de Barbados, también es su regreso a los escenarios después de varios años de ausencia, por lo que se espera un show a lo grande.

A pesar de que tiene siete años sin sacar un disco de estudio, la intérprete sigue vigente gracias a las plataformas digitales; su último disco "Anti", lanzado en 2016, continúa en el gusto del público gracias a algunos sencillos como "Work" y "Love on the brain", entre otros.

Para este evento tan especial, la propia cantante explicó a los medios que organizar la lista de canciones para ha sido difícil pues nada más tiene 13 minutos para resumir los más de 17 años que cuenta de trayectoria.

"Será una celebración a mi catálogo, es difícil celebrar 17 años de carrera en aproximadamente 13 minutos. Actualmente, hay 39 versiones distintas del setlist", señaló días previos a este evento deportivo que se realizará en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona.

Rihanna da algunas pistas de como será su actuación en la Súper Bowl durante la rueda de prensa. ¡Qué ganas de verlo! uD83EuDD29#rihanna #Superbowl #superbowl2023 #RihannaSuperBowl #RihannaHalfTime pic.twitter.com/eAfNA3ZliN — Revista ¡HOLA! (@hola) February 9, 2023

Super Bowl 2023 medio tiempo: Revelan qué canciones cantará Rihanna

Debido al poco tiempo que tendrá en esta presentación lo más probable es que haga sonar sus más grandes éxitos; además de que, por el momento, no se ha confirmado la actuación de ningún otro artista invitado.

Tampoco se han dado a conocer muchos detalles al respecto; sin embargo, en redes sociales ya ha comenzado a circular el que podría ser el setlist de la también actriz y entre los que destacan temas como:

"Diamonds", "Umbrella", "Work", "This is what you came for", "The Monster", "Don´t stop the music", "Love the way you lie", "Love on the brain", "Only girl (in the world)" y "S&M".

Fans esperan que en dicho show lleguen invitados sorpresas para los temas en los que originalmente Rihanna ha hecho colaboración, como por ejemplo en "Work" que canta junto a Drake; "Love the way you lie" y "The Monster", en ambas hizo dúo junto a Eminem y en "Can´t remember to forget you" cantó junto a Shakira.

De acuerdo con Spotify las canciones más sonadas de Rihanna son: "Lift me up", "Love on the brain", "Umbrella", "Stay", "We found love", "Only girl (in the world)", "Diamons", "This is what you came for" por mencionar algunas.

Actualmente la también actriz y empresaria se encuentra nominada al premio Oscar por el tema "Lift me up" que formó parte de la banda sonora de la película "Pantera negra: Wakanda por siempre", así que podría incluir un fragmento de la canción en su concierto.

Rihanna que no saca album desde el 2016 se ha metido en el Top 10 de artistas en Spotify justo el día de la Superbowl con varias canciones suyas volviendo a los rankings



Con lo que para los artistas salir en la superbowl es un buen negocio de futuro pic.twitter.com/Wl935TrKAX — Mr.Freaki uD83CuDF44 (@MisterFreaki) February 12, 2023

Super Bowl 2023: ¿A qué hora es el show de medio tiempo y cómo verlo EN VIVO?

El Super Bowl empezará a las 5:30 pm (hora del centro de México) y en teoría, si el partido marcha bien y en el tiempo aproximado, el show de medio tiempo iniciará entre las 6:45 pm y 7:00 pm (hora del centro de México).

El espectáculo en sí tiene una duración de entre 15 y 12 minutos que es el tiempo necesario para que los jugadores descansen un poco y salgan al campo a terminar de jugar la segunda mitad del partido.

En México, los seguidores de la NFL podrán ver el partido del Super Bowl LVII en vivo a través de las señales de TUDN y TV Azteca. En caso de tener televisión de paga también se transmitirá por canales como: ESPN, Fox Sports, NBC, entre otras cadenas televisivas.