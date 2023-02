El arbitraje, con algo de culpa en las últimas derrotas de Venados: Bruno Marioni

Bruno Marioni reaccionó con molestia y tristeza por la actuación del arbitraje. Y es que el “Barullo” argentino considera que los tres partidos más recientes de los Venados FC han sido perjudicados por la actuación de los oficiales.

Pero, entre sus inconformidades tras perder el viernes pasado ante los Mineros de Zacatecas, en parte por un error de los árbitros, calificó de deficiente la actuación de su equipo a la hora de meter los goles.

Los Venados, ese día, se adelantaron con golazo de chilena de Patricio Zerecero, temprano, pero luego se apagaron a la hora buena.

“Estamos teniendo gran problema con la definición, llegamos tres o cuatro veces en el primer tiempo, y en el último pase estamos tomando mal la decisión”, dijo Marioni. “En segundo tiempo pasó igual”.

En los medios futboleros de Liga de Expansión de lo que se hablaba a la hora de la rueda de prensa posterior era de la “acuchillada” recibida por los Venados.

Marioni respondió con calma a las preguntas, siguiendo sus declaraciones de los dos partidos anteriores.

“Del claro gol que no se marca hoy (el viernes), es muy preocupante, no porque no puedan equivocarse. Contra Morelia fue una clara mano que no nos cobran (a favor) cuando el partido estaba 0-0. Contra Raya2, el gol que nos marcan fue en fuera de juego, con el asistente directo de la línea de fuera de lugar. Y hoy una situación muy clara de gol que no nos valían”, señaló.

Puso otro ejemplo: “A los 12 minutos (fue en realidad a los 28) nos sacan una amarilla por Juan Vega por ir lento a cobrar. ¡A los 12 minutos, un jugador no hace tiempo! Así pasan muchas cosas que nos están afectando”.

Entre sus sinsabores, Marioni señaló que “no me justifico por las sanciones arbitrales, que en los tres partidos fueron absolutamente, determinantes en el marcador… absolutamente. Nos perjudicaron, pero nosotros dejamos de hacer cosas. No estamos teniendo claridad cuando definimos, no estamos teniendo personalidad cuando tenemos la pelota. Y a fin de cuentas, el rival en algún momento tiene calidad, buenos jugadores, y estando de local consiguieron el triunfo”.

Cuando se refiere a la inoperancia ante el marco, Marioni habla de los solamente cinco goles anotados en seis partidos. En ese rubro, están empatados con tres equipos como la ofensiva más pobre del Clausura 2023.

Tocaron el tema del VAR para colaborar en acciones de duda para los árbitros.El director técnico venado dijo que “creo sería la mejor decisión, que pongan VAR. El fútbol tiene que ser justo. En tres partidos no tenemos un poquito de justicia a nuestro favor. Es importante que se sancionen las cosas correctamente, es lo que corresponde, en lo correcto para los dos”.

Y expresó que “se hacen tantas inversiones en tantas cosas que no se utilizan, que ojalá pudieran invertir dinero en poner el VAR”.

El argentino volvió a la carga sobre el pobre ataque de su equipo.

“El partido pasado generamos 11 situaciones de gol, y no pudimos hacer nada, perdimos 1-0. Son falencias nuestras. Allí el árbitro no tiene que ver. Tiene que mejorar eso, esta vez fue factor determinante en el juego nuestro”.

Los Venados cerraron la fecha seis en el décimo puesto del Clausura 2023. Vuelven a la cancha el martes 14, recibiendo a los Cimarrones de Sonora en el “Carlos Iturralde Rivero”.— GASPAR SILVEIRA MALAVER