El Cruz Azul vive un infierno: 3-1

El lateral uruguayo Maximiliano Araújo firmó un doblete ayer y el Toluca celebró los 106 años de su fundación con la victoria de 3-1 sobre un Cruz Azul que sigue en crisis y se mantiene sin victorias y en la parte baja de la clasificación del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El delantero argentino Carlos Rotondi adelantó a los visitantes a los 27 minutos, pero Araújo marcó su primer gol a los 32 y le dio la vuelta al marcador a los 53 para alcanzar tres anotaciones en su primer torneo con los escarlatas.

El estadounidense Carlos Saucedo agregó un tanto a los 83 para los Diablos Rojos, que lograron su segunda victoria en el campeonato.

Toluca, que fue finalista el torneo anterior, ahora tiene nueve puntos con los que se coloca en el séptimo puesto de la clasificación.

Los Diablos Rojos son el tercer equipo más laureado en México con sus 10 títulos, sólo superados por Chivas (12) y América (13), pero no logran ser campeones desde el Clausura 2010.

Cruz Azul sufrió su cuarto revés del campeonato y permanece con un punto, en el penúltimo peldaño entre los 18 equipos de la máxima categoría.

La Máquina todavía tiene un partido pendiente ante Querétaro, que se jugará a finales de marzo.

Se trata de un lento arranque para uno de los cuatro equipos más populares en México y le pone muy caliente el banquillo al entrenador Raúl Gutiérrez, quien llegó al timón a medio torneo del Apertura 2022 y logró clasificar al equipo a la liguilla del Clausura.

La Máquina se puso al frente cuando el volante Carlos Rodríguez mandó un pase de 20 metros que Rotondi controló y al entrar al área sacó un tiro suave y colocado por encima del portero brasileño Tiago Volpi.

El gusto duró poco para Cruz Azul, porque Araújo empató con disparo dentro del área que fue rechazado ligeramente por el zaguero argentino Ramiro Funes Mori y dejó sin oportunidad al portero Jesús Corona.

Los Diablos Rojos le dieron la vuelta al marcador cuando el chileno Jean Meneses entró al área por derecha y mandó un pase retrasado para Araujo, quien concretó con tiro por el centro del arco para poner la pizarra 2-1.

El Toluca sentenció el encuentro cuando Saucedo eludió a un par de jugadores en las afueras del área y convirtió con tiro por el poste izquierdo de Corona.

Se mantiene

El final de la era de Raúl Gutiérrez con Cruz Azul tendrá que esperar, sin importar la dolorosa derrota ante los Diablos Rojos, el técnico cementero aseguró que cuenta con el respaldo de la directiva. Gutiérrez, quien pese al descalabro ante Toluca acumula una efectividad del 47% con la Máquina, rechazó las versiones que lo ponen fuera de la institución.

"No he recibido ningún mensaje, hasta que no te digan gracias, esto sigue. Hemos hablado con la directiva y nos muestran esa confianza para salir de esta inercia", mencionó.

El “Potro”, quien se dijo consciente del mal arranque del equipo en el Clausura 2023, agregó que buscará remediar la situación.

“Trabajamos para salir del mal momento, las formas en Cruz Azul son importantes y creo tenemos puntos a favor. Tenemos que mejorar la eficacia al frente”, dijo.

Cruz Azul igualó el segundo peor arranque de torneo dentro de la Liga MX, sumando cinco juegos sin victoria.— AP Y EL UNIVERSAL