Bruno Marioni destaca lo hecho por sus Venadosd

No dudó para nada Bruno Marioni cuando le preguntaron qué rescataba del partido ante los Cimarrones de Sonora: “La victoria. Como sea… Los tres puntos”.

Los Venados FC sacaron el triunfo por la mínima diferencia en su partido de la fecha 7 del Clausura 2023 de la Liga de Expansión. Una bocanada de oxígeno para el cuadro yucateco, que llevaba tres partidos seguidos perdiendo.

El entrenador argentino tuvo varios argumentos que le dejaron la satisfacción por los tres puntos.

“Fue el partido en que menos opciones de gol tuvimos, pero aprovechamos una y la metimos. Y luego, cierto, no fue un partido cómodo, pero salimos adelante”, expresó el “Barullo”.

Marioni dijo que “necesitábamos muchísimo una victoria después de tres derrotas; se le ganó a un equipo que venía de conseguir tres victorias de visitante y creo que es lo que tenemos que rescatar, que se obtuvo un triunfo, hay cosas por mejorar, había nerviosismo, el parado de un partido genera mucha presión”.

Externó que jugadores con jerarquía aparecieron, como el caso de Ángel López.

“Me pone contento que haya regresado con gol, ya tiene tres en el torneo”.

Aunque siguió siendo insistente en que a los atacantes les falta el final.

“Seguimos imprecisos en el último toque, no tenemos la tranquilidad para tomar la mejor decisión, pero en general, tuvimos más situaciones de gol que el rival. En el segundo tiraron pelotazos, no tuvieron situaciones de peligro, opciones claras no hubo”, comentó.

Caraglio: tema físico

Del delantero Milton Caraglio, que ha tenido poco aporte en los partidos recientes, expresó que ha hecho grandes esfuerzos a pesar de estar mermado físicamente.

“Tiene un molestia que le ha perseguido desde hace unas semanas, está trabajando con el equipo médico para mejorar. Milton es un tipo que pelea, que lucha, que gana balones por arriba. Esperamos poder recuperarlo para el partido ante Durango”, comentó Marioni.

De la expulsión de Neri Cardozo, que sorprendió a muchos, dijo que “lo expulsan porque el árbitro le pidió que saliera (tras quedarse tirado cerca del área), ya se había quitado las espinilleras y ningún jugador puede estar en el campo sin espinilleras. Caminó tres metros más de lo que había pedido el árbitro y eso pasó, le sacó la amarilla y pues ya estaba amonestado. Fue algo que pudo haberse evitado”.

Neri terminó sumamente molesto por la expulsión. Pateó el balón de reserva a las gradas y se fue furioso.

“No creemos que haya mala disposición contra los Venados, ya hablamos con Armando Archundia (titular del arbitraje mexicano) sobre este tema. Fue difícil porque se equivocaron tres veces y propiciaron goles, pero insisto, eso no debe afectarnos. Debemos enfocarnos en nosotros. Nos da tranquilidad el triunfo de ahora, no merecíamos perder ante Raya2, llegamos infinidad de veces. Contra Mineros tuvimos cinco en el primer tiempo, no fuimos contundentes. Una decisión arbitral no nos prohíbe irnos al frente. No se había tenido esa dosis de fortuna que a veces se necesita. Hoy, la pelota entró. Eso es importante”.

Con su triunfo, que fue de esos llamados “de oro”, los ciervos llegaron a diez unidades y amanecieron en el octavo lugar del Clausura.— GASPAR SILVEIRA MALAVER