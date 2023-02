Henry Martín no es conformista

El nivel que está mostrando el delantero yucateco Henry Martín esta temporada —desde la pasada en todo caso— está siendo superlativo con el América.

Y no son solo goles que tienen a las Águilas en la lucha por los primeros planos del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, son anotaciones que pondrán su nombre en los libros de historia de uno de los equipos más importantes del balompié mexicano.

Henry llegó a los 77 goles con el doblete que consiguió el martes por la noche ante el Atlético San Luis, que además sirvió para conseguir una victoria 3-1 para el cuadro azulcrema. La “Bomba” había rebasado a Oribe Peralta (74) el fin de semana pasado y ahora pasó a otro histórico del América, Gonzalo Farfán (76).

En una entrevista difundida por el diario “Récord” en su portal de internet, Henry reveló varias cosas, y dijo estar listo para superar la centena de goles con el cuadro americanista.

“Me gustaría superar los cien goles”, dijo Henry, quien aún está lejos del máximo romperredes águila (Luis Roberto Alves “Zague” con 190). “Mucho orgullo. No me presiono al intentar alcanzar a nadie, simplemente trabajo y si se da bien y si no, no pasa nada”, expresó ante las cámaras de TUDN tras la victoria en San Luis.

El yucateco está en el “Top ten” de goleadores del América y su próxima “víctima” podría ser Carlos Hermosillo, quien convirtió 93 veces con las Águilas, antes de llegar al Cruz Azul.

Adelante de ellos están el chileno Carlos Reinoso (95), el paraguayo Salvador Cabañas (98), Eduardo González (102), Enrique Borja (103), el brasileño José Alves “Zague” (106), Octavio Vial (148), Cuauhtémoc Blanco (153) y el líder de ellos, “Zaguinho”.

“No pienso en eso, yo pienso en el partido que sigue, en los objetivos que tengo a corto plazo. Lo demás viene solo. Mientras yo esté divirtiéndome, haciendo las cosas de la mejor manera, siempre pensando y poniendo adelante el equipo, creo que las cosas seguirán saliendo así”, señaló el delantero.

Como dato del gran momento de forma que está viviendo el forjado en el balompié amateur yucateco está que es el máximo anotador en 2023 en ligas de Primera División de todo el mundo.

Con sus nueve tantos en lo que va del año, Henry supera a Víctor Osimhen (8) del Nápoles, que está en segundo.

Con sus goles, el yucateco está a uno de empatar su marca del Apertura 2022 y a dos de igualar con la que Nicolás Ibáñez ganó el título de goleo. Ya hizo los mismos que Nicolás López y Germán Berterame, líderes romperredes del Apertura 2021.

“El torneo pasado me quedé a un gol, me dolió muchísimo”, admitió.