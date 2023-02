Julio Urías quiere dar alegrías con la selección tricolor

Como aficionado al fútbol, Julio Urías quedó decepcionado con la actuación de México en la pasada Copa del Mundo en Qatar. Ahora, como capitán de la selección mexicana de béisbol, el lanzador de los Dodgers quiere que la historia sea distinta para su país en el próximo Clásico Mundial.

“En lo personal, como atleta y beisbolista esa es una de las razones por las que quiero hacer esto (jugar el Clásico)”, dijo Urías. “Quiero mostrarle a esa fanaticada que quedó decepcionada que hay más deportes”.

Urías, de 26 años, nació en Culiacán, Sinaloa, en el Pacífico mexicano, donde el béisbol es tanto o más popular que el fútbol.

“No estoy en contra del fútbol, por el contrario, incluso soy aficionado del América y me encanta. De hecho, crecí viendo fútbol”, aclaró el jugador. “Lo que siento es que los jugadores que estamos en Grandes Ligas no es por casualidad, hemos luchado duro por estar aquí y quizá no se reconoce”.

Aunque pocos jugadores mexicanos en Grandes Ligas son tan populares como los de la selección mexicana de fútbol, Urías sería una excepción. En la temporada anterior tuvo una marca de 17-7 y una efectividad de 2.16 que le valió una invitación al Juego de Estrellas.

Urías sabe que es la gran figura de la selección, pero se lo toma con calma.

La condición de figura en la rotación de los Dodgers parecía ir en contra de los deseos de México por tenerlo en el equipo. Pero Urías dijo que no tuvo dudas. Aunque en 2017 pudo jugar y al final no recibió el permiso, ahora las cosas fueron distintas.

“En 2017 no estuvo en mí tomar la decisión, pero ahora tengo más confianza del equipo y ese permiso porque saben cómo trabajo y me enfoco y parte del permiso fue por eso”, agregó el lanzador, que sí ha lanzado por el país en otros torneos.

“Para mí será excepcional, he representado a México en infantiles, en Panamericanos y Mundiales y oír el himno es muy bonito, ahora como profesional en el mejor evento, creo que va a ser importante y me siento muy motivado”, agregó.

“Estoy contento por representar al país, y los compañeros están de la misma manera. No nos pueden poner de favoritos, pero hay que jugar béisbol y darlo todo para que la gente se sienta orgullosa de nosotros”, añadió.— AP