Positivo arranque de Rodrigo Pacheco

Buenas noticias para el arranque de temporada de Rodrigo Pacheco Méndez.

Ayer, el juvenil yucateco tuvo un inicio en grande en el M15 de Weston, Florida, un torneo “Futures5” de la Federación Internacional de Tenis, ganando en sets corridos ante el canadiense Christian Lakoseljak.

Las mangas fueron 6-1 y 6-1 en un partido en que en todo fue superior el peninsular, con 80 por ciento de efectividad en su primer servicio. Tuvo una racha de siete puntos ganados y le rompió cinco veces el servicio.

El torneo reparte 15 mil dólares en premios y es uno de varios certámenes del Tour ITF para las promesas de este deporte. Para el jueves tiene un duro compromiso, pues se medirá con el tercero en la siembra, el estadounidense Christian Langmo.

Fuera de las canchas también fue un gran día para Rodrigo, pues ayer se hizo oficial que el yucateco llevará los patrocinios de las firmas Telcel y OPPO. Un reporte de Renato Flores Cartas, el hombre fuerte de la comunicación en Grupo Carso, confirmó la noticia en Twitter.

Antes de viajar a Florida, Pacheco hizo escala en Ciudad de México para anunciar a sus nuevos patrocinadores, quienes lo acompañan en todo este proceso para su nueva incursión en el Abierto Mexicano de Acapulco, que será su primera incursión en torneos ATP este año.

Rodrigo destacó que esas marcas le acompañarán en esta etapa de su carrera y expresó que “poder representarlos es algo increíble, que me motiva y me impulsa a seguir cumpliendo mis sueños en este deporte”.

Con 17 años de edad, y siendo número 6 en las listas de la ITF, Rodrigo ha demostrado su talento deportivo, posicionándose como una de las promesas del tenis juvenil, no sólo en México sino también en América Latina.

El zurdo de Mérida aseguró que “es algo que desde chiquito he soñado, por ello he trabajado todos los días, por ello me levanto y entreno lo más fuerte posible. Es un logro muy emocionante, poder representar a México y a toda Latinoamérica y más que nada, poder recibir el wild card al Abierto Mexicano, que es un torneo increíble y por todo el apoyo que me han dado y que ha hecho posible este gran logro”.— GASPAR SILVEIRA