El mexicano Lara buscará mañana un fajín de AMB

Julio César Chávez es recordado por los fanáticos al boxeo por su enorme calidad y fuerza arriba del cuadriláteros, características que con el paso de los años y sus triunfos lo convirtieron en una leyenda tras su retiro profesional.

Para muchos de sus aficionados es imposible olvidar las grandes batallas del mexicano, quien con una característica prenda en la cabeza se volvió un icono.

Chávez González, quien ahora es uno de los más importantes comentaristas recordó en una entrevista el origen peculiar de esa cinta roja, misma que mencionó fue por “protección” ante la brujería. Todo inició en 1987, cuando ingresando en la categoría de peso ligero se enfrentó a Edwin Rosario, boxeador de origen puertorriqueño que en múltiples ocasiones amenazó a Chávez con “hacerle brujería”. Una situación que lo llevó a seguir el consejo de un asesor de Don KIng, quien le recomendó usar una prenda roja para evitar cualquier ataque.

“Me dijo ‘Julio, ponte esta cinta roja porque esto ahuyenta a los malos espíritus. Es que la mamá de Edwin Rosario tiene en una cubeta con hielo tu foto para que subas congelado’. Estuvo insistente hasta que me convenció. Me puse la cinta roja y ahí nació. Yo no sé si gané por la cinta roja o porque era mejor que Rosario”, dijo.

El exboxeador mexicano, agregó que en un principio se negó a utilizar la prenda, pero la misma le trajo suerte al conseguirle importante patrocinios con el paso de los meses.

Reto enorme

Quince peleas después de su derrota más reciente sobre el ring, el boxeador mexicano, Mauricio “Bronco” Lara está listo para coronarse monarca mundial. Un reto enorme para el que viajó miles de kilómetros, hasta Nottingham, Inglaterra, donde mañana retará a Leigh Wood, el dueño del fajín pluma avalado por la Asociación Mundial de Boxeo.

Atrás quedó su barrio, en San Felipe de Jesús, al norte de la Ciudad de México, donde fue despedido hace unos días al ritmo de banda, con la mente puesta en hacer historia, historia de la buena.

“Él dice que es el diablo, pero me gusta agarrar al diablo por los cuernos y enterrarlo en su casa”, advierte el “Bronco”. “Vengo a coronarme sí o sí campeón del mundo. Estoy bien preparado y emocionado. Todos saben que soy un rival que se muere en la raya y exige al rival”, agrega el púgil.

Será su tercera cita sobre un ring inglés, venció por nocaut a Josh Harrington y meses después empató ante el mismo oponente, ambas batallas en el año 2021.

“Así que me siento cobijado, Inglaterra es como mi segunda casa. Yo no vengo a una pelea, vengo a una guerra, esta pelea no termina por decisión”, dijo horas antes del duelo.

Veinticinco triunfos lo avalan, pero Mauricio sabe que, a sus 24 años de edad, es el momento de cristalizar la experiencia ganada durante siete años de combates.—EL UNIVERSAL