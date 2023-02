CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México registró ayer jueves 16 de febrero una denuncia en contra del futbolista de Pumas, Arturo "Palermo" Ortíz Martínez, por violencia sexual.

Cabe resaltar que inicios de año, el mismo club de fútbol se vio en el ojo del huracán cuando el futbolista brasileño Dani Alves fue acusado de abuso sexual en España, por lo que fue detenido y los felinos rescindieron su contrato. Actualmente el jugador sigue en prisión y cada vez hay más pruebas en su contra.

Acusan de abuso sexual a Arturo "Palermo" Ortíz Martínez

Fue a través del servicio de denuncia anónima de la FGJCDMX que se inició la demanda; en su declaración, la víctima indicó que el hecho ocurrió el pasado domingo 8 de enero, fecha en la que los auriazules disputaron la Jornada 1 del Clausura 2023 en el Olímpico Universitario ante los Bravos de Juárez.

"La suscrita fue citada por Arturo Ortíz Martínez, ya que al ser una figura pública y ser parte del equipo de fútbol Pumas quería que me obsequiara un autógrafo", se lee en el documento.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, ambos llegaron a casa del jugador donde él la habría invitado a observar una colección de camisetas que se encontraban en la planta alta, pero cuando la joven subió, el jugador la encerró en una habitación, la sometió y abusó sexualmente de ella, pese a que la mujer opuso resistencia.

"Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, yo opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando, de repente, me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón".

La mujer relata que cuando el futbolista terminó de agredirla, ella salió corriendo del lugar, mientras que el futbolista sólo se quedó en el colchón, sin reaccionar ante lo que había sucedido.

Pumas, sin información de denuncia de 'Arturo 'Palermo' Ortiz por agresión sexual

Los Pumas UNAM informaron mediante un comunicado que no cuentan con información de que su jugador, el defensa Arturo 'Palermo' Ortiz, haya sido notificado de tener una denuncia en su contra por una presunta agresión sexual.

?: La directiva del equipo Pumas emitió un comunicado en el cual informan que las autoridades no han notificado al defensor Arturo Ortiz sobre una denuncia anónima por una presunta agresión sexual, la cual habría sucedido el 8 de enero del 2023. La prensa capitalina reportó... pic.twitter.com/nGonwXIbpd — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) February 17, 2023

"Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, el Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos", explicaron los felinos.

Futbolista de Pumas acusado de agresión

También, en marzo de 2020, el centrocampista Marco García fue suspendido del club porque cuando formaba parte de las categorías juveniles le tomó fotos por debajo de una falda a una profesora; García se reintegró meses después a los Pumas y actualmente es parte del primer equipo.

Los felinos añadieron en el comunicado que aunque no saben de la existencia de la denuncia en contra de Ortiz, seguirán pendientes e informarán "de manera oportuna" cualquier novedad.