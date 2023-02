Jiménez, a seguir los pasos de Ochoa

Óscar Jiménez esperó su oportunidad y parece que al fin le está llegando.

Con 34 años, el arquero mexicano desea que su nombre lo recuerde el americanismo, pero esto solo podrá suceder trabajando... y él mismo lo sabe bien.

“Le he aprendido a todos los que han estado, a Marchesín y a Ochoa. Trabajo para ello y agradezco el apoyo de la afición se me muestren su cariño. No es solo Ochoa, son los titulares que han estado en el arco y han hecho un trabajo importante y trato de hacer mi historia, mi legado y falta mucho para conseguirlo”, dijo el cancerbero azulcrema para una entrevista que concedió para la cadena ESPN.

Jiménez aseveró que busca la perfección cada fin de semana, pues es consciente que sus errores serán destacados por sus críticos.

“Sé dónde estoy parado y cada partido es un examen, habrá críticas y buscarán detalle y error y no quiero dar pie. Con (Luis) Malagón hacemos buen equipo y es una familia para representar a un escudo como este”, declaró el actual portero titular del cuadro azulcrema.

En el mismo tenor, el ahora portero titular del América expresó que “estos seis años han servido para aprender y la regularidad me viene bien y es lo mejor. Si antes me tocaban tres partidos debía hacerlo bien, si no dirían que no estaba preparado. No hay otra presión como aquí, era lo que quería, me preparé, me soñé defendiendo este arco y cada día trabajo para hacerlo bien día a día”.

Durante su primer torneo como arquero titular de las Águilas, Óscar Jiménez aseguró que “estoy muy tranquilo y las cosas llegan en su momento y hay que trabajarlas, buscarlas y estar preparado. Estoy bien, contento y me toca disfrutar”.

“No todas las veces alguien puede ser titular del arco más grande que es el americanista. Tengo las cualidades, me la he ganado y estoy bien”, remató el cancerbero que renovó con el cuadro emplumado, a pesar de tener ofertas de otros equipos en el último mercado de fichajes.

Arranca la fecha cinco

Por nombres no llama la atención en demasía el encuentro de hoy, pero el San Luis sabe que es vital ganarle al Puebla.

El equipo del técnico brasileño Andre Jardine ha tenido una baja de juego, luego de iniciar con una victoria y un empate, contra Necaxa y Chivas respectivamente, y ahora acumulan una derrota y una igualada en su gira por Monterrey frente a Rayados y Tigres.

No obstante, el desempeño de los sanluisinos no ha sido del todo malo por lo que los 5 puntos que han conseguido saben a poco al situarse en la décima casilla. Uno de los rubros que deben afilar es la falta de gol puesto que, aunque han tenido opciones solamente han logrado clavar 4 tantos, al tiempo que solapan 5 anotaciones en contra por lo que si no quieren rezagarse tendrán que apuntalar en breve dichos departamentos en su regreso a casa.

Del otro lado del campo, el Puebla está en la decimosegunda posición con 4 unidades fruto de un mal inicio de torneo.— EL UNIVERSAL