Mérida Open Akron 2023: Alycia Parks, la “Little Serena” cautiva a los yucatecos

MÉRIDA.— Alycia Parks, la “Little Serena”, comienza a cautivar en el Mérida Open Akron 2023. Muchos ven en ella a la recientemente retirada Serena Williams.

La joven estadounidense llega al Mérida Open Akron en el Yucatán Country Club como campeona del torneo de Lyon, su primer título en el tour de la WTA. Su triunfo en la final no fue cosa menor, ya que derrotó a la francesa Caroline García, lo que representó el primer triunfo de la estadounidense sobre una jugadora del top 5.

Alycia Parks, la “Little Serena”, alista su debut en el Mérida Open Akron 2023

Desde el domingo 19 de febrero comenzó su romance con los aficionados yucatecos, al regalar casi una hora de su tiempo para estar con niños y niñas que comienzan a practicar tenis, en las actividades del “kids day”. Peloteo, enseñanzas de cómo tomar mejor la raqueta, y luego fotos, autógrafos en las pelotas gigantes. Todo eso abonó para una mejor cohesión entre ella y los yucatecos.

Noticias Relacionadas Arranca el Mérida Open Akron en el Yucatán Country Club

Por lo que cuando saltó a la cancha 2 para jugar en pareja con su compatriota Sloane Stephens, fue bien recibida por los aficionados. El partido arrancó a la 1 de la tarde, con el sol implacable sobre el complejo tenístico del Country Club, sede del Mérida Open Akron 2023.

El año ha sido bueno para Alycia. Lo de Lyon, por ejemplo.

Pero antes, en el torneo de Ostrava, se había apuntado la primera victoria sobre una top 10, al derrotar a la griega Maria Sakkari en la segunda ronda.

Alycia Parks, la “Little Serena”, una de las favoritas

Ahora, la nacida en Atlanta, Georgia, se plantea objetivos altos, como cerrar esta temporada en el top 10 (actualmente está en el lugar 51). En el Abierto de Estados Unidos del año pasado tuvo la oportunidad de convivir con las hermanas Serena y Venus Williams, y no duda en decir que si fuera como alguien en el tenis, definitivamente sería Serena.

“Básicamente estuve peloteando (con las hermanas Williams). Fue un momento divertido para mí en el US Open. Y si fuera otra persona en el tenis definitivamente sería Serena. Como lo veo, ese momento fue como estar jugando contra mí”, revela.

Alycia Parks, la “Little Serena” llegó para brillar en el Mérida Open Akron 2023

Curiosamente, cuando era adolescente Alycia Parks fue contratada para hacerla como “doble” de la menor de las Williams para un comercial de una bebida energizante. Hoy los señalamientos con su parecido a Serena la hace ver como “Little Serena”.

Una de las fortalezas del juego de Alycia Parks es su potente servicio, algo que siempre distinguió a Serena. En lo que va de la temporada, suma 56 saques as, ubicándose en el top 10 de las mejores sacadoras hasta el momento. Alycia Parks, la “Little Serena” convivió con fans yucatecos

Cualidad que la puede ayudar a alcanzar su objetivo de estar en el top 10, meta para la que no hay secreto, “hay que seguir trabajando duro todos los días. Debo concentrarme y no dejar que las cosas externas me atrapen; mantenerme alejada de las redes sociales y ¿sabes? sólo seguir siendo Alycia”, explica con una sonrisa.

Alycia Parks enfrentará en su primer partido del Mérida Open Akron a la mexicana Fernanda Contreras. El choque representa una buena prueba para ella, ya que si bien por ranking luce como amplia favorita, todavía no sabe lo que significa ganar en territorio mexicano, y su rival tendrá el apoyo del público, al ser la jugadora local. Mérida Open Akron 2023

En una charla con el Diario, Fernanda dijo que, lo primero es que Alycia, su rival, “es mi amiga, con ella crecí”, y que espera que el público se entregue.

El Mérida Open Akron de la WTA se está calentando… No solo por el sol.

Alycia Parks, la “Little Serena”, cautiva en #Mérida. uD83CuDFBELa joven estadounidense llega al Mérida Open Akron en el Yucatán Country Club como campeona del torneo de Lyon, su primer título en el tour de la #WTA. pic.twitter.com/MVA8VORnqG — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) February 20, 2023

Te puede interesar: Mérida Open Akron 2023: La mexicana Fernanda Contreras buscará brillar en el torneo