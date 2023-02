La molestia de Hugo Sánchez por no llegar a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO .- Hugo Sánchez se lanzó contra la directiva del Cruz Azul luego de que se decidieran por el "Tuca" Ferreti como su director técnico. La molestia del "Pentapichichi" la manifestó el un programa de ESPN al referirse a la directiva celeste como carente de clase.

Hugo Sánchez fue entrevistado por la directiva del Cruz Azul y todo apuntaba a que sería el próximo técnico, sin embargo, Ricardo Ferretti fue designado como el estratega. La molestia del estratega fue enterarse por los medios de comunicación de la decisión y no por parte de los directivos que se habían puesto en contacto con él.

Al respecto Hugo dijo:

"Tristemente no me llamaron y no avisaron a mi gente para avisarnos que el elegido era Tuca Ferretti. A mí me llamaron para una entrevista para ver cuáles eran los planes, lo que comenté", inició su comentario. "Lo lógico es cuando hay clase, categoría, estilo y lo que hacen antes de que uno se entere por medios de comunicación, te llaman y te avisan, te agradecen por tu tiempo. Es algo que me sorprende porque un equipo grande se tiene que manifestar como equipo grande. Les deseo mucha suerte", arremetió el exgoleador del Real Madrid.