Mérida Open Akron: Adiós al sueño de la mexicana Fernanda Contreras

MÉRIDA.- La ilusión de la mexicana Fernanda Contreras Gómez de hacer algo grande se desvaneció en el Mérida Open Akron.

Jugando al tope ante una rival que físicamente la superaba, la mexicana perdió en tres sets ante la quinta sembrada, la estadounidense Alycia Parks, en un duelo que terminó en la primera hora del miércoles 22 de febrero en el Yucatán Country Club.

Unos 500 espectadores gritaban "México, México" para apoyar a Fernanda Contreras, pero no le bastó y término cayendo 6-7, 6-3 y 7-5, en una batalla de casi 2 horas y media.

Fue el cierre de otra jornada de 12 horas de actividad en el Mérida Open Akron, primer WTA 250 que se juega en Yucatán.

Resultados Mérida Open Akron al 22 de febrero

La clave estuvo en que la estadounidense Alycia Parks pudo, por fin, recuperar un servicio que se le iba. Fernanda Contreras tuvo triple break point en el 4-4, pero no liquidó a la 'Little Serena". Aunque se emparejaron 5-5, la estadounidense creció para ganar el undécimo game y tomó ventaja que ya no perdió.

La primera sembrada, Magda Linette, superó igual un match point doble para remontar ante la colombiana Camila Osorio,a quien venció en tres sets para avanzar en el Mérida Open Akron 2023.