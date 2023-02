Arturo Gilio hijo, paso a paso en el mundo del toreo

Amigos aficionados…

Caminando por los andadores de la Plaza de Las Ventas nos topamos con Arturo Gilio, papá del novillero del mismo nombre que, unos días antes, había sido severamente empitonado en una pierna en su debut en la Feria de San Isidro.

Palabras mayores lo del percance del jovencito lagunero porque la lesión fue, sino grave al extremo, sí de esas que duelen, fuerzan a una recuperación cansada. De esas que, siempre decimos, “echa a cualquiera de los toros”. En otro deporte, ni se diga. Es el adiós.

Pero Arturo padre, conocido empresario mexicano, dijo que su hijo “había tomado con el mayor profesionalismo” ese bautizo de sangre en el gran escenario del toreo universal.

“¿Y sabes? —nos explicó— volverá más fuerte. A Madrid a eso vienes, o no vienes”.

Pues Arturo Gilio Quintero, quien en 2016 decidió hacerse torero yéndose a España, volvió y está tejiendo su propia telaraña en esto que se llama tauromaquia. De a poco, sin hacer ruido, luego del percance de Madrid, se recuperó y la alternativa llegó en un cartel soñado, como fue recibiendo la borla de matador de toros de manos de Julián López “El Juli”, con Andrés Roca Rey de testigo, en Lima.

Aquí en Mérida le vimos varias veces en su época de niño, cuando, tal vez, no pensaba seriamente en embarcarse en esta dura profesión de torero.

Ahora, con 22 años de edad, haciendo su propia carrera, ha ido sumando tardes y triunfos, especialmente en fechas recientes.

Su papá también comentó en Madrid, y lo había señalado cuando era torero alguna vez, “hay que entregarse a la profesión porque no te regalan nada. Y las cornadas son el precio que se paga, el tributo. El que no sale a jugarse la vida, no podrá pensar en trascender”. A final de cuentas, no es cosa de dinero, sino de voluntades.

Así llega, pues, Arturo Gilio Quintero, o Arturo Gilio hijo, a su debut en la Plaza Mérida, el domigo 26. Los rincones los recorrió de niño, pero lo del domingo, en la cuarta corrida de la temporada, debe ser otra cosa. El cartel lo amerita, con Diego Ventura y “Calita”, ante toros de Marrón. Una responsabilidad grande en una vida que va abriendo sendero.