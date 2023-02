Julio CÃ©sar ChÃ¡vez confiesa a quÃ© sustancia es adicto su hijo

MÉXICO.— Julio César Chávez recientemente habló de su hijo Chávez Jr, quien desde su última pelea el pasado 18 de diciembre de 2021, en la que fue derrotado por David Zegarra tras decisión unánime, se ha sabido muy poco de su vida. Sin embargo, 'La leyenda' causó conmoción al revelar la sustancia a la que es adicto su hijo.

Julio César Chávez confiesa a qué sustancia es adicto su hijo Julio César Chávez Jr

En entrevista con con el programa "De Primera Mano, el multicampeón mexicano le reveló a Gustavo Adolfo Infante que su hijo, Julio César Chávez Jr, se encuentra internado y en rehabilitación debido a su adicción a una sustancia.

En la plática, Chávez de 60 años, confesó que pese a lo que muchos podrían creer, su hijo no era adicto a la cocaína ni alcohol como sí lo fue él hace varios años.

Más bien, Julio César Chávez Jr desarrolló una dependencia a las pastillas para controlar el peso.

"Realmente mi hijo Julio ni siquiera usa cocaína, ni siquiera toma, mi hijo tiene un problema de pastillas para bajar de peso. Esas pastillas son muy adictivas. Si las sabes utilizar no pasa nada, pero cuando tienes un problema de adicción, si te tomas 20 o 30 empiezas a ver moros con tranchetes, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, a valerte ma$%*! la vida" expresó Julio.

La leyenda del box mencionó que se siente muy triste de tener que haber tomado medidas extremas con su hijo, pero no había de otra.

Además Chávez indicó que el dolor que sentía al ver las condiciones en las que estaba Chávez Jr le hicieron querer sacarlo de ahí, pero fue su propio hijo quien le pidió no hacerlo, pues es lo que necesitaba.

"Ahora tuve que meterlo en un anexo. Imagínate que mi hijo esté en un anexo durmiendo en el suelo. Eso fue para mí muy doloroso, muy triste, pero cuando quise sacar a mi hijo me dijo que no ‘aquí estoy bien, quiero terminar mi proceso, salir, pelear, estar con mi familia porque ya me cansé’ y eso es una gran noticia para mí", detalló Julio César en la emisión liderada por Gustavo Adolfo.

Julio César Chávez Jr tiene esperanzas de volver al ring, su papá también lo desea

En la entrevista, Julio César Chávez indicó que su hijo guarda la esperanza de volver al box, esta idea es uno de sus motivadores.

Por su parte, el ahora comentarista deportivo espera que su hijo pueda lograr vencer su adicción y retomar el boxeo.

'La leyenda' dejo entrever que una vez que salga de rehabilitación Julio César Chávez Jr, éste volverá a los entrenamientos para poder participar de un evento de exhibición en el cual también estarán su padre y su hermano Omar.

"Esta vez va a ser la primera donde Julio y Omar peleen limpios, sin ninguna sustancia en su cuerpo y va a ser un buen retiro para mí. Quiero quedarme con ese sentimiento", concluyó el campeón del mundo en tres distintas divisiones.

