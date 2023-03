América y Tigres, el sábado ante equipos de Guadalajara

Chivas y Atlas buscarán dejar sin invictos el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, cuando hoy se vean las caras con los Tigres y el América, los únicos que no han perdido en el campeonato.

Los Tigres siguen sumando y vienen de vencer por la mínima a los Zorros en el Jalisco, con lo que suman 18 puntos luego de cinco triunfos y tres empates, resultados que los ubican en el segundo peldaño de la tabla General, apenas tres puntos por debajo del líder, Monterrey.

Marco Antonio “Chima” Ruiz ya se ve peleando por el título en la liguilla, para eso ha trabajado todos estos años y así lo admite.

“Para eso fue diseñado este equipo, no me asusta esa responsabilidad, Tigres está para pelear cualquier torneo que se presente, así será, no hay excusas, buscaremos llegar lo más lejos en cada uno”, comentó el nuevo entrenador del equipo regio.

Por su parte, las Chivas sumaron su segunda victoria consecutiva luego de imponerse a los Pumas y llegar a 15 puntos como resultado de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

, tres empates y una derrota. Para fortuna del Rebaño Sagrado, el equipo ha mejorado su juego en el presente torneo y momentáneamente se coloca en la sexta posición de la tabla y solo lo separa un triunfo de la escuadra universitaria, por lo que no serán un rival fácil de vencer y esto lo sabe bien Veljko Paunovic, quien llamó a la calma y pidió concentración a los jugadores.

“Cada partido es una final para nosotros, así es como afrontamos los partidos. Contra Tigres va a ser una gran prueba, es un equipo con muchos recursos, que juegan muy bien, intensos. Han sido partidos difíciles esta temporada y sabemos lo que debemos hacer. Tenemos que estar al máximo y jugar con una gran predisposición mental, tácticamente es algo que nos queda claro, la exigencia debe ser a tope”, señaló el entrenador del Rebaño Sagrado, en una conferencia de prensa.

El Atlas, necesitado

Los Rojinegros llegan con una doble derrota y ahora se enfrentarán al América, el otro invicto del torneo.

En redes sociales se dice que la directiva atlista le habría dado un ultimátum al entrenador Benjamín Mora, quien llegó apenas para el arranque del torneo.

“Asumimos la responsabilidad, los resultados están muy por debajo de nuestro objetivo, mucho que mejorar y reflexionar de las cosas que hemos dejado de hacer como equipo”, asestó el entrenador de los tapatíos, luego de la derrota sufrida a media semana ante el Cruz Azul.

América, con 16 puntos y sin derrotas, es tercero de la clasificación general.

También hoy, posiblemente con Ricardo “Tuca” Ferretti en el banquillo, el Cruz Azul recibe a los Bravos de Ciudad Juárez.

La Máquina llega en buen momento tras dos victorias al hilo, por lo que un triunfo ante Juárez los podría meter de lleno en zona de reclasificación, a unos días de ser penúltimos.