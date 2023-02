Vía libre para el Barca

Más de lo mismo ocurrió en el último derbi madrileño en el Estadio Santiago Bernabéu.

De nuevo, el Real Madrid evitó la derrota. De nuevo, el Atlético de Madrid se quejó del arbitraje.

El conjunto merengue anotó sobre la hora para empatar 1-1 en la Liga de España y extender su racha invicta contra el rival de la ciudad. Son siete años sin derrota.

El Atlético jugó con 10 hombres desde el minuto 64 después de que el delantero Ángel Correa recibiera una rigurosa tarjeta roja por darle un codazo al defensa madridista Antonio Rudiger.

Y con una diferencia de siete puntos —abajo— con el Barcelona, además con un partido más, parece que la competencia está definida.

“Nada nuevo en el Bernabéu”, tuiteó el Atlético tras el partido. También se quejó del arbitraje tras una derrota en la Copa del Rey en el Bernabéu el mes pasado.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, dijo que la acción de Correa no fue lo suficientemente dura como para merecer una roja.

“Hubo contacto, pero no fue una expulsión”, dijo Simeone. “Rudiger se levantó de inmediato. Quizás fue para una amarilla, pero no fpara sacar a un jugador del partido. No quedarían jugadores si siempre pitaran así. Esto sigue pasando todo el tiempo contra nosotros, se ha vuelto normal”.— AP