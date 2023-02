Djokovic, por más triunfos

Novak Djokovic volverá a las canchas tras un mes de ausencia. Después de ganar el Abierto de Australia, el serbio estuvo inactivo y regresará en el ATP 500 de Dubai. Allí habló con la prensa y dejó varias declaraciones en la previa al inicio del torneo.

Primero habló sobre sus motivaciones y lo que mantiene su fuego encendido a la hora de competir: “Creo que en el centro de mi motivación, es solo una mentalidad de querer ser siempre mejor de lo que era ayer. A diario o como una especie de objetivo a corto plazo, siempre es tratar de mejorar todos los aspectos del juego porque siempre creo que hay algo en lo que trabajar”.

Sobre la misma temática el actual número uno del mundo amplió: “Creo que mantener ese tipo de mentalidad también me impulsa a mí y a los miembros de mi equipo a realmente tomar cada torneo como un nuevo desafío, el mayor desafío que tenemos en este momento. Siento que ese tipo de actitud me llevó a donde estoy en términos de logros en mi carrera”.

Posteriormente se refirió al logro que obtuvo la semana pasada al igualar a Steffi Graf como los jugadores con más semanas como número uno del mundo: “De niño soñaba con ser campeón de Wimbledon, ser el número uno del mundo. Logré esos sueños en 2011. Después de eso, por supuesto, quería más. Todavía quiero más logros. Me mueven los objetivos. Estoy tan dedicado al deporte realmente como cualquier otra persona. Obviamente sé que no me lo entregan, que tengo que ganármelo. Es surrealista, en cierto modo, ser tantas semanas el número uno del mundo, para igualar a Steffi Graf, que es una de los grandes de todos los tiempos de nuestro deporte, tanto en hombres como en mujeres. El simple hecho de estar entre estos nombres legendarios es halagador. Por supuesto, estoy muy orgulloso de ello”.

Por último habló sobre Andy Murray, un posible rival que podría tener en el torneo de Dubai: "Lo que está sucediendo ahora este año con sus puntos de partido ahorrados literalmente en cada partido que juega, la cantidad de horas que pasó en la cancha desde el comienzo del año, particularmente en Australia, es algo que se debe admirar y decir 'chapeau' porque de todo lo que ha pasado con su cadera. Hay que tener en cuenta que tiene una cadera artificial y se mueve como lo hace. Está constantemente buscando mejorar y volver al nivel más alto".