Los oufits de Camila Giorgi roban cámara en el Mérida Open Akron

Camila Giorgi llegó a donde pocos esperaban en su debut en el también naciente Mérida Open Akron.

La tenista nacida en Argentina, pero con nacionalidad italiana, alcanzó la final sin estar clasificada entre las primeras del WTA 250.

Pero no solo llamó la atención por su tenis. Muchas mujeres que acudieron a los partidos en el Yucatán Country Club comentaron el variado atuendo que la rubia finalista trajo en su equipaje. Vaya que debió ser grande su paquetería porque en cada partido que disputó, siempre sorprendía con un modelo distinto.

Es Camila una tenista que tiene ciertas diferencias con las otras jugadoras. Como habíamos mencionado, por ejemplo, la mexicana Fernanda Contreras, quien se quedó en primera ronda, tiene un gusto por la escritura. Camila tiene lo suyo.

Entre su amor por los caballos y las canciones de Tiziano Ferro, Camila se mueve entre dos mundos a veces compatibles, el del tenis y la moda. Este último ecosistema es el que la tiene ocupada gracias a la ropa que diseña su madre y la cual usa para competir en el tour. Este es, seguramente, un futuro que ella avizora para cuando cuelgue la raqueta:

“Me encanta la moda. Me encantaría trabajar en la empresa de mama, que es la marca de ropa con la que juego. Está saliendo en producción dentro de poco, así que cuando me retire me gustaría seguir con la marca y trabajando allí. En la actualidad no participo en los diseños, pero me gustaría. De eso se ocupa mi mama que es muy buena con eso, los colores, los modelos. Es muy detallista, es increíble y después hay más gente que se ocupa de la producción”, dijo la tenista, en una entrevista publicada por batennis.com en meses pasados.

Y en Mérida dejó una probada, un día con algún entero, otros con conjunto en falda y blusa, como un sutil aterciopelado, o el electrizante fucsia del sábado. A las mujeres yucatecas que le vieron les encantó.