Premios The Best 2023: Esta es la lista completa de ganadores

? Premio The Best al Mejor Jugador: LIONEL MESSI.

? Premio The Best al Mejor Portero: DIBU MARTÍNEZ.

? Premio The Best al Mejor Entrenador: Lionel Scaloni.

? Premio The Best a la Mejor Afición: LOS ARGENTINOS.



Hicieron el 4 de 4.



LA NOCHE PERFECTA PARA ARGENTINA. pic.twitter.com/XmlhmsWXiW