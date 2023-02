Achraf Hakimi es señalado de supuesta violación; policía de Francía investiga

PARÍS.— Achraf Hakimi está siendo investigado por la presunta violación de una joven. La Fiscalía francesa abrió una investigación preliminar por la acusación realizada este fin de semana, según lo informado por el diario Le Parisien

Achraf Hakimi es señalado de supuesta violación, esto es lo que se sabe

El periódico antes mencionado indicó que una joven de 23 años se presentó en la comisaría Nogent-sur-Marne y aseguró que Hakimi, de 24 años, la había violado, aunque se negó a presentar denuncia.

Por su parte la Fiscalía de Nanterre, un suburbio de París, señaló que decidió abrir una investigación, que está en curso contra el zaguero del Paris Saint-Germain.

Según Le Parisien, la joven tuvo el primer contacto con el futbolista el pasado 16 de enero a través de las redes sociales y el pasado sábado 25 de febrero, en vísperas del decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella que el defensa marroquí se perdió por lesión, invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt.

La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista, según el diario.

Según el relato de la presunta víctima, el futbolista se propasó, la besó en los labios pese a su negativa, le levantó la ropa y le besó los senos e, incluso, le introdujo los dedos en la vagina, pese a sus negativas.

Hakimi habría invitado a su presunta víctima a su casa

La chica consiguió liberarse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga que acudió a buscarla, añade esa versión citada por el periódico antes mencionado.

Hasta el momento, voceros del PSG no respondieron a una petición de replica y Hakimi no ha hablado públicamente sobre las acusaciones, incluso acudió a la gala de los premios The Best 2023 en el que fue galardonado.

U can't put a price on Peace of mind uD83CuDFA7 pic.twitter.com/QJn2ESzXUm — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) January 30, 2023

