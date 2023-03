André Marín da más detalles de su terrible enfermedad: ''Pesé 40 kilos'' (VÍDEO)

André Marín reapareció en televisión tras una larga ausencia debido a graves problemas de salud. Afortunadamente, el conductor de Fox Sport luce estable y en mejores condiciones.

En diversos espacios, Marín ha revelado que estuvo entre la vida y la muerte, además de que fueron diversas complicaciones médicas las que lo llevaron a estar 45 días en terapia intensiva.

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el reconocido periodista reveló que su estado era crítico y que estando en el nosocomio llegó a pesar 40 kilos; su estatura es 1.87 metros.

uD83DuDD34EXCLUSIVA | El comentarista André Marín (@andremarinpuig) regresó a la televisión tras recuperarse de las secuelas que le dejó la bacteria Clostridium difficile. Comentó a @lopezdoriga que llegó a pesar 40 kilos. #LópezDóriga pic.twitter.com/pitDkmiPtQ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 28, 2023

"Era un esqueleto, hoy soy otra persona. La libré y estoy feliz de tener amigos como tú… Nunca me apagué. Recuerdo que siempre me decías, tras las enfermedades que has superado, que por más fuerte que fuera el asunto, todas las mañanas te afeitabas… Desde entonces todas las mañanas lo hago", declaró André.

Fuera de peligro y aún con oxígeno en la charla con el periodista, André Marín ya se presentó en "La Última Palabra", donde también emitió un emotivo mensaje junto a sus compañeros.

Asimismo con López Dóriga reveló que una noche su esposa tuvo que ir de emergencia al hospital porque era probable que esa fuera su última noche. Reveló el reconocido conductor de la cadena Fox Sports.