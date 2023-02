"Chelís" critica a Ricardo Salinas Pliego; éste le responde (VÍDEO)

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Ricardo Salinas Pliego apostara contra sus propios jugadores en un partido de Mazatlán FC Vs. Pumas, el comentarista deportivo y entrenador de fútbol José Luis Sánchez Solá, el "Chelís", arremetió contra el empresario por esas prácticas.

El empresario causó polémica debido a que a manera de incentivar a sus jugadores realizó una apuesta de 10-1 que no le favorecía. El dueño de Tv Azteca apostó que si el Mazatlán le ganaba a los Pumas, él les daría 300 mil dólares para repartirlos entre todos, pero en caso de perder, ellos le pagarían a él 30 mil dólares, inversión que le serviría para comprarse dos carritos de golf.

Al respecto, José Luis Sánchez Solá en entrevista para La Octava Sports, declaró que Salinas Pliego no sabe nada de futbol y reveló la supuesta cantidad que pagó por el Atlas hace unos años.

"El Atlas le costó 2 mil millones de pesos y de alguna manera se tenía que deshacer de él, es claro que de esto (futbol) no entiende. Lo que recién pasó en el vestidor de Mazatlán FC, en vez de sumar, restó. Eso pasa porque no hay un futbolista que le diga: Nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares... Son directivos que no entienden cómo se forma, ni lo que es un equipo", aseguró el extécnico del Puebla.

Asimismo, destacó que lo suyo son los negocios, pero criticó que es difícil hablar con el Ricardo Salinas por sus polémicas e insultantes respuestas.

"Es muy difícil hablar del señor Ricardo Salinas porque en cualquier momento te responde: 'Eres un pendejo... Ahí es donde te preguntas con qué vocabulario o qué temática le tengo que hablar para que entienda lo que no entiende. Si él me habla de televisión o de negocios fuera del futbol, yo prendo una grabadora y tomo apuntes, pero cuando le hablas de futbol, debería escuchar", aseveró el hoy comentarista de ESPN.

CHELÍS ARREMETE CONTRA SALINAS PLIEGOuD83DuDCA5



José Luis Sánchez considera que @RicardoBSalinas es un experto en finanzas pero no sabe nada de fútbol?



Para el Chelís la apuesta que hizo Salinas con los jugadores de @MazatlanFC, en lugar de sumar, restóuD83DuDC4EuD83CuDFFC #TeDaMásEmociones #LigaMX pic.twitter.com/pKokTS6Yvi — La Octava Sports (@laoctavasports) February 27, 2023

Luego de que se diera a conocer el vídeo de la entrevista varios usuarios etiquetaron a Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, sin embargo, al preguntarle sobre las declaraciones del "Chelís", él únicamente se limitó a responder que tenía razón.

Respuesta de Ricardo Salinas Pliego

Esta no es la primera vez que alguien le comenta al empresario que no conoce nada de fútbol, pues en días pasados, David Faitelson también le hizo la misma observación, sin embargo, en esa ocasión el empresario no dudó en responderle a su excolaborador.

