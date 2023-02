“Ganaré Acapulco”, afirma el yucateco Rodrigo Pacheco

Rodrigo Pacheco Méndez tiene claro que su debut en el Abierto Mexicano de Acapulco, enfrentándose hoy a un jugador rankeado en el 23 de la ATP, podría ser fugaz. Pero lo suyo será aprovechar, foguearse, aprender y disfrutar todo lo que viene en su proceso de ir de los ITF a los torneos grandes.

No corre prisa pues, dice al Diario desde Acapulco, “todo llegará a su tiempo, en su momento. Este es tiempo de aprendizaje, a lo mejor me ven como un niño que está en ATP. Pero a mí me llegará el mío. ¿Y sabes? Sé que algún día ganaré Acapulco. Lo soñé con la Copa Yucatán, la vi desde que era niño y la gané. Así, también he soñado con Acapulco y, te lo digo, puedo ganarlo algún día”.

Rodrigo Pacheco Méndez será el primer tenista nacido en Yucatán que aparece en un ATP 500, con apenas 17 años de edad. Un wild card otorgado por el comité organizador le permitió esa deferencia y hoy será su debut.

Fue, hace poco, el primero en aparecer en un 250, en Los Cabos, a mitad de 2022, y fue fugaz, porque una lesión que arrastraba desde meses atrás floreció en el torneo bajacaliforniano y tuvo que retirarse de su primer juego. Horas después le sometieron a estudios que arrojaron una fractura de muñeca que le alejó de las canchas varias semanas, hasta reaparecer en los previos a la Copa Mundial Yucatán.

La joven intermediaria que realizó el enlace para la entrevista con Rodrigo nos contactó al medio día del domingo para la cita en el día de medios. Programamos a una hora y se demoró. Cuando nos lo pasó, con la respectiva disculpa por la espera, dijo: “Les dejó, es un rockstar, todo mundo quiere hablar con él”.

¿Te imaginabas algo así? El que era un chiquillo hace poco está a un tris de debutar en un ATP 500 sin cumplir si quiera 18 años de edad…

“Ha sido todo muy rápido, a ratos difícil de asimilar, pero es parte del proceso que se tiene que seguir. Si me preguntan ¿lo esperabas? Claro, no, francamente no, pero estamos aquí y lo que toca es mentalizarnos para hacer el mejor papel posible en un torneo que, créeme, soñé con jugarlo. Soñaba cuando veía en la tele el Abierto de Acapulco y decía: ‘algún día lo jugaré’”.

El debut será hoy. En el mismo día en que jugadores de la talla de Carlos Alcaraz, la super estrella rankeada en el 2 de la ATP, jugará, Rodrigo Pacheco Méndez, clasificado en el 3 de la ITF, aparecerá en el complejo del Princess de Acapulco para batirse con Alex de Miñaur, número 23 del cuadro grande.

¿Sabes que tu estreno en Acapulco puede verse como una derrota segura?

“Sí, claro. Alex de Miñaur es el 23 del mundo. Tiene muchísima más experiencia, me lleva ocho años de edad, un trabajo físico más grande, una trayectoria que por eso lo ubica en el 23. No sé qué hará, pero yo sí tengo en cuenta que voy a salir a morirme en la cancha, a no dejar mal a quienes me dieron el wild card. Si hacemos comparativos, hay muchos, pero en la cancha jugamos dos. Voy a tratar de sacar las mayores lecciones posibles de este partido”.

Rodrigo (25 de abril de 2005, Mérida) tiene muy en la mente que ese será su destino en este año de aprendizajes. Todos los ATP o los Challenger que jugará será ante raquetas mayores en edad, en colmillo, en fortaleza. “Tengo mi tenis, conozco mis alcances. Cuando decidimos que jugaría tenis a este nivel, tuve claro, con mi equipo, que nos enfrentaríamos a esta circunstancia. Y ahora, partido a partido, con mis 17 años, iré viendo que necesito fortaleza física, que requiero de mayores experiencias”.

“Me ven como un niño que llega a ATP, cierto, pero es mejor comenzar así, ir desde abajo, pero pensando en que si quiero llegar lejos, tengo que crecer”.

Y ya estar en los días previos del Abierto Mexicano de Acapulco (clasificación ATP 500, con 1.83 millones de dólares en premios) le permitió disfrutar de la grandeza. Entrenó con Feliciano López, español de 41 años que está programado para estar en la primera ronda como el tenista de mayor edad “y le jugamos al tú por tú, fue bien padre”. También estuvo en las festividades y conferencias de medios, siendo de los más socorridos porque será el único mexicano en el draw de este torneo.

“Y eso es algo padrísimo, se siente una satisfacción grande, porque, como ellos que están en su posición como jugadores top de ATP, yo comienzo y tengo deseos de ser como ellos. Respeto a todos los jugadores y mi encomienda es prepararme lo más que pueda para, algún día, llegar al lugar donde están ellos”.

Rodrigo dice que así le pasó con la Copa Mundial Yucatán. “Año con año mis papás (Benito Pacheco y Verónica Méndez) me llevaban a ver la Copa al Club Campestre. Y cuando comencé a verlo, decía: ‘la ganaré algún día’. A lo mejor fue rápido y la gané antes de tiempo, pero la gané. Y eso fue algo muy bonito, muy grande”.

¿Sientes que el salto a ATP, el llegar a main draw en Acapulco, fue prematuro para ti?

“No. Todo a su tiempo. Podemos decir que a prisa, sí. Sé que a mis 17 años me van a ganar, o me pueden ganar, digamos que con naturalidad, pero iré aprendiendo. Llegará el día de decir ‘es mi momento’. ¿Y sabes? Así como dije que ganaría la Copa Yucatán te puedo decir que ‘algún día ganaré el Abierto Mexicano de Acapulco’. Yo sé que pasará. Lo he soñado, y si lo sueñas, tu sabes que es posible”.

Así ha transcurrido la vida, la corta trayectoria de Rodrigo Pacheco Méndez. De torneo en torneo en los campeonatos juveniles de ITF en Europa, en los Juniors de Grand Slam, ahora en la carrera por los Challengers que organizan los dos entes del tenis para fomentar el desarrollo de sus promesas.

Ahora, jugando a un nivel que lo pone entre los mejores de su generación, ha llegado a ojos y oídos de las grandes marcas, que le han respaldado con patrocinios importantes. Lo viste Lacoste y recientemente Telcel y otras firmas de Grupo Carso (de donde surgió esta entrevista) ya lo tienen entre sus elementos insignia. “Todo es bien padre, pero tenemos que seguir adelante para que sea realidad”.— Gaspar Silveira