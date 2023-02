Temporada 2023 de la F1. ¿Cómo es ahora la relación de "Checo" Pérez y Max Verstappen?

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio "Checo" Pérez pasó de no tener un equipo a ocupar el segundo asiento de Red Bull junto con Max Verstappen. Sin duda la temporada del mexicano en 2021 fue esencial para que el neerlandés lograra su primer campeonato en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi, sin embargo, 2022 sería un año decisivo para la relación de una de las mejores duplas que se han visto en la Fórmula 1, sobre todo después de la polémica del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo es ahora la relación de "Checo" Pérez y Max Verstappen?

Max Verstappen pasó de ser uno de los consentidos de la afición mexicana a ser uno de los pilotos más odiados. Una carrera bastó para que el campeón de la Fórmula 1 en 2021 fuera duramente criticado por la afición y expertos en el automovilisto, pero ¿Qué fue lo que pasó?

Relación "Checo" Pérez y Max Verstappen

La relación entre "Checo" Pérez y Max Verstappen era considerada como la ideal en los equipos de Fórmula 1: el piloto titular y el fuel escudero que corre para ayudar a su compañero. Así lo demostró en varias ocasiones cuando Sergio "Checo" Pérez recibía las órdenes de equipo para favorecer a Max y, aunque poco contento, no dudaba en acatarlas.

Pese a esto, el compañerismo no fue recíproco y esto se vio evidenciado en la penúltima carrera de la temporada en 2022 en Brasil, pues a pesar de que Max Verstappen ya era campeón de la Fórmula 1 en 2022, no le regresó la posición al mexicano y no obedeció una orden directa del equipo cuando "Checo" peleaba el segundo lugar del campeonato.

Tras el polémico acto, Max Verstappen fue duramente criticado y el mexicano, quien lo había ayudado en varias ocasiones, lanzó duras críticas hacia su compañero. En días posteriores las convsersaciones de radio se filtraron y fue evidente la molestia tanto de Verstappen como Pérez.

Ese hecho marcó un "aislamiento" entre ambos pilotos. De pasar a verlos siempre juntos en las fotografías de la Fórmula 1, ahora se les veía separados y con gestos sumamente de molestia. Pese a que Red Bull emitió posteriormente un comunicado sobre los hechos y se dijo que la situación se había arreglado entre ambos pilotos, al parecer, esto no fue así.

En recientes entrevistas que le han realizado a Max Verstappen, éste ha hablado sobre la competitividad y que él se considera mejor en el equipo. Si bien, las palabras no han sido textuales y no se ha mencionado al mexicano, sí ha hecho hincapié en esos puntos. Además, ha descartado o más bien omitido el nombre de su compañero cuando se le ha preguntado quiénes serían los candidatos para ganar el campeonato.

Sin duda, una de las mejores duplas de la Fórmula 1 pudo concluir en esa carrera y se espera en esta ocasión que ambos puedan competir por el campeonato, pues "Checo" ha demostrado que puede ser un rival directo para su compañero de equipo

¿Cuándo inicia la nueva temporada de la Fórmula 1?

Será el fin de semana del 3 al 5 de marzo cuando las actividades oficiales inicien con el Gran Premio de Bahrein, donde todas las escuderías llegarán con el objetivo de sumar sus primeros puntos, pero también de ver cómo trabajan sus nuevos bólidos ya en competencia.

Prácticas libres

Las Prácticas Libres 1 y 2 serán el viernes, mientras que la 3 y la Clasificación el sábado para que el domingo se corra el primer GP del año.

¿Dónde ver la temporada de la F1 en México?

Como ha pasado en anteriores ediciones, algunas carreras pasan por Fox Sports, otras por Fox Premium y todas ellas en la plataforma oficial de la categoría reina, es decir, en F1TV.

