CIUDAD DE MÉXICO.- Este domingo, el equipo de Querétaro visitará al Guadalajara en el Estadio Akron, en donde buscarán romper una racha de casi tres años sin ganar de visitante. Mientras que las Chivas pelearán llevarse sus primeros puntos de locales en el torneo.

Los dirigidos por Veljko Paunovic vienen de conseguir una victoria ante los Bravos de Juárez de visita y se encuentra en la sexta posición de la tabla general, con siete puntos resultado de dos victorias, un empate y una derrota. Del otro lado, los Gallos no tuvieron actividad en la última fecha tras programar el encuentro ante Cruz Azul, por lo que llegan como lugar 16 de la tabla general, con dos puntos, resultado de dos empates y una derrota.

Aunque los dirigidos por Mauro Gerk, traen la racha negativa sin ganar, ante El Rebaño tienen un historial parejo, ya que en los últimos ocho encuentros hay una victoria para cada uno y seis empates.

Estos resultados quedan claros para Veljko Paunovic, quien mencionó en conferencia de prensa que sus jugadores no llegarán confiados, pues nunca hay que menospreciar al rival y Querétaro es uno de los mejores equipos del futbol. "Hablar de esa manera de nuestro rival (de la mala racha) debilita muchísimo.

No creemos lo que se comenta cada partido. Cada juego es una final y sacar datos que están fuera de nuestro control no nos ayudan", indicó. Por su parte, Ángel Sepúlveda de los Albicelestes, indicó que pese a tener ese historial con el rival, no llegarán confiados: " Tenemos que dejar todo, que hacer un partido inteligente, que ser finos en las áreas que ya sean a la ofensiva y a la defensiva y obviamente hay que trabajarlo, pero creo que podemos hacer un gran partido y vamos mentalizado a hacer los tres puntos", apuntó. Asimismo, el oriundo de Apatzingán, aseguró que este fin de semana se romperá la racha que acumula el Querétaro: "Me comprometo a que este partido lo vamos a ganar", aseveró.

Chivas del Guadalajara Vs. Gallos del Querétaro ¿Dónde verlo en VIVO?

El encuentro, correspondiente a la jornada 5 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se jugará a las 17:05 y será transmitido por IZZI.



LEE TAMBIÉN:

Rafael Márquez podría estar en el banquillo de la Selección Mexicana de Fútbol

Arbitro que fue despedida por la FMF le piden abrir OF