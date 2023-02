Max Fried pierde el arbitraje salarial ante los Bravos

El pitcher Max Fried perdió el arbitraje salarial ante los Bravos de Atlanta y ganará 13.5 millones de dólares la próxima temporada y no los 15 millones que solicitó.

Mark Burstein, Fredric Horowitz y Jeanne Vonhof tomaron la decisión un día después de que escucharon los argumentos.

Fried tuvo un salario de 6.85 millones de dólares el año pasado en arbitraje y no los propuestos 6.6 millones.

Es el segundo pelotero de Atlanta que va a arbitraje en años consecutivos junto a su compañero Dansby Swanson, quien perdió en 2021, pero ganó el año pasado y posteriormente firmó un acuerdo de siete años y 177 millones de dólares con los Cachorros de Chicago.

El último pelotero que ganó en años consecutivos fue el pitcher Trevor Bayer ante Cleveland en 2018 y 2019.

Fried tuvo marca de 14-7 por segunda temporada consecutiva y disminuyó su efectividad de 2.48 a 3.04 en 2021. Fried fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas la temporada pasada, fue segundo en la votación al Cy Young detrás del dominicano Sandy Alcántara de Miami y tercero en ERA en la Liga Nacional detrás de Alcántara y el mexicano Julio Urías, de los Dodgers de Los Ángeles.

En 2021, Fried lanzó dos episodios con blanqueada en el Juego 6 de la Serie Mundial para que los Bravos ganaran su primer título desde 1995.

Tatis Jr., a redimirse

La sonrisa comienza a reaparecer. También algunos elogios para Fernando Tatis Jr., al menos en San Diego.

El dominicano, quien purga todavía una suspensión de 80 juegos tras dar positivo de una droga para mejorar el desempeño deportivo, fue recibido ayer en el FanFest.

Miles de fanáticos llenaron el Petco Park para un acto previo a la aguardada campaña de los Padres.

Hubo aplausos nutridos para Tatis cuando se le presentó ante un panel de discusión más allá del jardín central. En la mesa estaban también sus compañeros y compatriotas Manny Machado y Juan Soto, así como el recién contratado Xander Bogaerts.

“Amo a San Diego... No voy a marcharme de aquí por mucho tiempo”, dijo Tatis a la multitud, que le prodigó más aplausos.

“Me he perdido mucho”, dijo Tatis durante una conferencia previa en la jornada. “Quiero decir, me perdí un año de esto. No quiero perderme más. Me siento bien por estar aquí de nuevo”.

“Esto me ha dado mucho combustible, créanme”, dijo Tatis. “No quiero hablar mucho de esto. Quiero más bien probarme en el terreno. Simplemente deseo estar de vuelta en el terreno con los chicos.—AP