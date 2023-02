Caso Dani Alves. Difunden presunta llamada con su esposa Joana Sanz

Joana Sanz estuvo con Dani Alves por primera vez en la cárcel de Brian 2 en Barcelona. El exfutbolista de los Pumas continuúa preso tras ser acusado de abuso sexual.

La modelo, que recientemente que días antes de que Alves fuera detenido sufrió el fallecimiento de su madre a causa de cáncer, visitó a su esposo en medio de los rumores de divorcio. Tras estar dentro de prisión alrededor de 50 minutos, declaró ante las cámaras que estaría a su lado el tiempo que durara toda esta polémica: "No lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida". dijo. Ahora, tras dichos comentarios, medios españoles han filtrado una supuesta llamada telefónica que la pareja sostuvo días antes de su encuentro.

uD83CuDF1FJoana Sanz, esposa de Dani Alves, acude a la cárcel donde está su marido: "No lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida" uD83DuDC47 pic.twitter.com/dHHbiGJnwy — Seram1 (@Seram110) February 5, 2023

Dani Alves no quiere perder a su esposa, Joana Sanz; así fue su llamada

De acuerdo con la periodista Leticia Requejo de "El programa de Ana Rosa", hubo una llamada telefónica de Joana Sanz a la cárcel previa a la visita. Y develó el contenido del diálogo. “Dani Alves le dice que no la quiere perder y que la quiere mucho”, apuntó la comunicadora.

“Joana le contestó que está pendiente en su presente más inmediato y que quiere mantener una conversación para que le diera las explicaciones necesarias”, añadió Requejo, que planteó que las apariciones públicas de la modelo estuvieron vinculadas a consejos de sus abogados. Pues bien, el encuentro del que hablaban en el llamado se dio.

Aún no se sabe si el relato de Dani Alves en el encuentro fue su suficiente para su esposa, que de todas maneras con su frase no descartó el divorcio, sino que garantizó el acompañamiento en el proceso judicial. Mientras tanto, la modelo estuvo este martes en París, la ciudad en la que contrajo matrimonio con el futbolista en 2016. Allí buscó despejar su mente del mal momento y se sacó fotos con su amiga y colega Sandra Tabarés.

Dani Alves pidió libertad condicional pero se la negaron

La defensa legal de Dani Alves solicitó a la juez la libertad incondicional del futbolista con la promesa de que entregaría sus pasaportes, tanto el español como el brasileño, así como tener un brazalete electrónico, pagar la fianza correspondiente y presentarse a firmar a diario en una dependencia judicial, sin embargo, la fiscalía alega que todas esas medidas no alcanzan para garantizar que no existe riesgo de fuga; por eso, plantea la necesitad de que la investigación continúe con el defensor tras las rejas.

Una testigo del caso Dani Alves revela en su declaración ante la jueza que también sufrió abusos sexuales de él. La magistrada le ha ofrecido que también lo denuncie. pic.twitter.com/GRzICBdTNl — Juanmi_News (cuenta nueva) uD83CuDFF3??uD83CuDF08uD83DuDD3B (@JuanmiGG_News) February 4, 2023

Dani Alves sostiene su versión de que aquel 30 de diciembre en el baño de la discoteca Sutton mantuvo una relación sexual consensuada con la presunta víctima. Su defensa busca probar que en realidad la joven ingresó al tocador dos minutos después del acusado, dando por descartada la hipótesis de que lo hizo “a la fuerza”. De todos modos, lo importante es lo que ocurrió durante los 16 minutos en los que no hay registro de vídeo.