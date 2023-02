LeBron admite disgusto

LeBron James, líder de los Lakers, reconoció ayer que se ilusionó cuando supo que su equipo estaba entre los interesados en Kyrie Irving y que sintió un disgusto cuando vio al base cerrar su acuerdo con los Mavericks, porque tenía claro que su fichaje ayudaría a los angelinos a competir por el anillo.

“Puedo sentarme aquí y decir que no estoy decepcionado por no poder fichar a un talento de ese nivel, un jugador con el que también tenía gran afinidad que nos podía ayudar a ganar títulos”, afirmó LeBron.

“Pero mi enfoque ha cambiado ahora. Mi enfoque volvió dónde tiene que estar, en este equipo y en los jugadores que tenemos en nuestro vestuario”, agregó.

“No me ilusiono demasiado por las posibilidades de que pase algo, no me ilusiono por completo hasta que algo pase realmente. Y cuando no pasa, vuelvo a enfocarme en nuestro trabajo”, afirmó.

“Tuvimos una oportunidad (de fichar a Irving), el nombre de los Lakers estuvo ahí. Tuvimos una oportunidad y no pasó. Seguimos adelante y vamos a terminar esta temporada con fuerza, intentando alcanzar la postemporada”.

LeBron está a 36 puntos del récord histórico de la NBA de Kareem Abdul Jabbar y podrá batirlo hoy contra Oklahoma City.— AP