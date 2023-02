Kyrie se queja de los Nets

Kyrie Irving, que fue canjeado hacia los Mavericks de Dallas, procedente de los Nets de Brooklyn, dijo ayer que hubo momentos en los que sintió que se le faltó “mucho al respeto” en los Nets y que la directiva no fue “transparente” con él.

“Quiero estar en sitios en los que se me celebre y no en los que se me tolere o en los que no me siento respetado. Hubo momentos en este período en el que estuve en Brooklyn en los que sentí que se me faltó mucho al respeto”, dijo Irving en su primera rueda de prensa como nuevo jugador de Dallas.

“Nadie habla de mi ética laboral, todos hablan de lo que hago fuera de la pista. Quería cambiar esta dinámica, escribir mi propia historia y seguir preparándome”, agregó.

Irving llegó a los Mavericks junto a Markieff Morris en una operación que llevó a Spencer Dinwiddie y a Dorian Finney Smith a los Nets, además de tres selecciones del Draft.

El base formará una dupla explosiva con el esloveno Luka Doncic y dejó a un lado los intereses personales, al destacar que está ilusionado por compartir la pista con el exmadridista y pelear por el título.

“Juega a su propio ritmo, marca un montón de puntos y siempre está entre los candidatos al MVP”, finalizó Irving.—EFE