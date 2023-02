La NFL volvería a México cuando el Azteca esté listo

Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó ayer que este 2023 no habrá juego de temporada regular en México, pero que regresarán en cuando esté lista la renovación del Estadio Azteca de la capital mexicana.

“Para quienes no sepan, la razón porque este año no vamos a México no es por falta de apoyo o porque no queremos ir ahí, sino porque van a a renovar el estadio para la Copa del Mundo”, declaró ayer en conferencia de prensa previo al Super Bowl 57.

“Cuando el estadio esté terminado para volver, vamos a regresar. México es uno de los lugares donde seguiremos jugando, los fanáticoss son simplemente grandiosos, volveremos” agregó Goodell ayer.

El calendario internacional de la NFL para este 2023 solo contempla a Londres, Inglaterra, y Múnich, Alemania, para recibir partidos de temporada regular.

El Estadio Azteca será remodelado de cara a la Copa del Mundo de 2026, ya que México será sede junto a Estados Unidos y Canadá. Se espera que los trabajos comiencen en la segunda mitad del presente año y que posiblemente continúen hasta el 2024.

Sede constante

La NFL regresó a México con juegos de temporada regular en 2016; sin embargo, en 2018 no se llevó a cabo el encuentro de ese año debido a las malas condiciones de la cancha del Coloso de Santa Úrsula y en 2020 y 2021 se suspendieron por la pandemia mundial de Covid-19.