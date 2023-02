Super Bowl 2023 Medio tiempo: A qué hora es, artistas, cuándo y dónde verlo EN VIVO

El Super Bowl 2023 está a unas horas de llevarse al cabo y, como cada año, el show de medio tiempo y los artistas que estarán presentes es uno de los más grandes atractivos de dicho espectáculo.

Recordemos que desde este año será Apple quien se encargue de la producción del "half time show" del Super Bowl y no Pepsi como había sido en los últimos años. Aquí te decimos quién va a cantar, qué artistas estarán, fecha y hora para verlo en vivo.

¿Quién va a estar en el show de medio tiempo el Super Bowl 2023?

Artistas del show de medio tiempo del Super Bowl 2023: ¿Quién va a cantar?

La National Football League (NFL) dio a conocer que durante el medio tiempo del Super Bowl LVII estará Rihanna. Fue en conjunto con Apple Music que se reveló la noticia el pasado mes de septiembre de 2022. Tras varios rumores y especulaciones sobre quién podría cantar en el "Half time show", pues sonaban personalidades como Taylor Switf, BTS, Dua Lipa, entre otros, se confirmó el regreso de la cantante de "Umbrella" a los escenarios tras varios años alejada de la música.

¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2023?

El Super Bowl empezará a las 5:30 pm (hora del centro de México) y en teoría, si el partido marcha bien y en el tiempo aproximado, el show de medio tiempo iniciará entre las 6:45 pm y 7:00 pm (hora del centro de México).

El espectáculo en sí tiene una duración de entre 15 y 12 minutos que es el tiempo necesario para que los jugadores descansen un poco y salgan al campo a terminar de jugar la segunda mitad del partido.

¿Qué canciones va a cantar Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023? Este sería su "setlist"

Pese a que en la reciente rueda de prensa, Rihanna no dio muchos detalles sobre qué canciones cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, reveló es que ha hecho prácticamente 40 cambios en el setlist porque es complicado intentar aglutinar casi dos décadas de trabajo musical en los 13 minutos que dura el espectáculo.

“La lista de canciones para el show fue el mayor reto porque tuve que decidir cómo maximizar 13 minutos. Esta presentación trata de celebrar mi catálogo musical de la mejor manera en que pudimos ensamblarlo. Tener que meter 17 años de trayectoria en 13 minutos es difícil, obviamente tuvimos que dejar algunas canciones afuera y ese fue el gran reto, pero estoy convencida que el resultado será un gran trabajo”, comentó Rihanna.

Artistas invitados al show de medio tiempo del Super Bowl 2023

Muchos ya comenzaron a especular sobre quiénes serían los artistas invitados de Rihanna durante su actuación en el medio tiempo del Super Bowl 2023. Usuarios en redes sociales aseguran que Eminem, Shakira, Britney Spears, Jay-Z, Drake, entre otros cantantes que han colaborado con ella a lo largo de su carrera.

Asimismo, en redes sociales se reveló un trailer oficial en redes sociales que muestra los orígenes de Rihanna, e incluso muestra a una niña igual a ella, el barrio donde creció, sus inicios y cómo fue que comenzó a "soñar" con ser una reconocida cantante y empresaria como lo es ahora.

¿Cuándo es el Super Bowl 2023? Fecha para ver el show de medio tiempo

La fecha para ver el Super Bowl LVII es el próximo domingo 12 de febrero de 2023. El medio tiempo será ese mismo día justo después de que los equipos Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles terminen el segundo cuarto del partido.

¿Dónde ver el medio tiempo del Super Bowl 2023 EN VIVO?

En México, los seguidores de la NFL podrán ver el partido del Super Bowl LVII en vivo a través de las señales de TUDN y TV Azteca. En caso de tener televisión de paga también se transmitirá por canales como: ESPN, Fox Sports, NBC, entre otras cadenas televisivas.

Cabe mencionar que en esta ocasión es probable que plataformas de streaming como Star Plus y Amazon Prime también tengan la transmisión en vivo, sin embargo, esto aún no está confirmado.

¿Quién va a cantar el himno nacional en el Super Bowl 2023?

Cabe mencionar que el himno nacional estará a cargo de Chris Stapleton, cantante de country ocho veces ganador del Grammy, mientras que el compositor y productor Baby Face, cantará “America the Beautiful”. Por otro lado, Sheryl Lee Ralph, estrella de Abbot Elementary, interpretará “Lift Every Voice and Sing”.

En la interpretación en lenguaje de señas, será Troy Kotsur, ganador del Óscar por la película “CODA”, quien esté a cargo del himno nacional, mientras que Colin Denny, un nativo americano sordo, hará la interpretación de “America the Beautiful” y la intérprete sorda Justina Miles actuará junto a Sheryl Lee Ralph en “Lift Every Voice and Sing”.