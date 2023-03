Chessman fue suspendido, pero Adrián Marcelo exige una disculpa o demandará

MONTERREY.— La polémica en torno a Adrián Marcelo y Chessman continúa, pues luego de darse a conocer la sanción que recibió el luchador por parte de la Triple A, el conductor de programas de Multimedios reaccionó. Debido a que el regiomontano se mostró inconforme con el "castigo" que le dieron al gladiador, éste exigió una disculpa pública y de no recibirla amenazó con demandar.

Adrián Marcelo exige una disculpa por parte de Chessman

Durante una reciente emisión de su programa transmitido por el canal Multimedios, Adrián Marcelo realizó una llamada telefónica a Dorian Roldan, director general de la Triple A, para externarle sus inconformidades tras ser agredido por Chessman.

Adrián Marcelo exige una disculpa pública por parte del luchador

El también youtuber comentó que no le importa que "lo cataloguen como un llorón", él quiere una explicación coherente de lo que pasó, ya que el jamás agredió al luchador. Adrián destacó que de no tener una "respuesta" ahora sí procedera legalmente.

“Yo ya tengo asesoría legal, en donde si ustedes no me dan una explicación de lo que pasó. Me vale que la gente me catalogue como un llorón. Yo jamás le he puesto un dedo encima a alguien, a un luchador, persona, lo que sea y si ustedes no me dan la explicación o si me la das ahorita y que sea coherente, yo voy a proceder legalmente”, indicó Adrián Marcelo.

El conductor considera que la sanción dada al luchador fue poca

Tras el reclamo del creador de contenido, el director general de la Triple A argumentó que ya se le ofreció disculpas y que ya se habló con Chessman, además de manifestar que "nunca habían tenido una situación de suspender a un luchador". Dorian Roldan, también le reiteró a Marcelo que no quiere que haya una controversia mayor.

“Teníamos un acuerdo para poder tener grabaciones... de parte de la Triple A, como lo expresamos desde el primer momento, te pedimos una disculpa nosotros. Ya hablamos con Chessman... nunca habíamos tenido una situación de suspender a un luchador como se está haciendo en este momento... fuera de si hubo una ofensas hacia su parte o no, no era la manera de comportarse de eso me queda muy claro, pero la realidad es que no queremos tampoco entrar en una controversia mayor”, respondió Dorian.

Adrián Marcelo amenaza con demandar de no recibir una disculpa por parte de Chessman

La respuesta de Roldán no convenció al presentador de TV, ya que éste le externó que está inconforme con la decisión de la Triple A de sólo suspender por algunos días a Chessman, fue así como Adrián Marcelo mencionó que la sanción debería ser indefinida o de un año.

De igual manera, el conductor regio volvió a solicitar una disculpa pública por parte del gladiador pues de no recibirla procedería con la demanda.

“Yo necesito de entrada una disculpa, no de ti, yo contigo no tengo nada, sé que eres alguien con visión, sé que bien llevado la Triple A a niveles que no nos imaginábamos... yo la que estoy esperando que me ofrezca es la del señor Chessman... yo necesito que este señor me ofrezca una disculpa y sino insisto, la demanda está redactada...", puntualizó el presentador de TV. Adrián Marcelo afirmó que no quiere que la Triple A hable por Chessman

Adrián Marcelo continuó amenazando con desprestigiar a la empresa luchística de no recibir una disculpa pública por parte de Chessman. Asimismo, el conductor mencionó que si insiste con el tema es porque le "dejó una cervical inservible".

"No quiero aquí empezar a amedrentarte. Yo no soy nadie para amenazarte, ni infundirte miedo. Yo tengo ya elaborado una demanda, está redactada y no es contra Chessman es contra la Triple A. Así que o me responden o me responden y una disculpa si te estoy elevando el tono, pero esta persona me dejó prácticamente una cervical inservible por tres días, concluyó Adrián Marcelo.

Finalmente, el también influencer destacó que espera que haya una disculpa pública y una rueda de prensa al respecto, además de expresar que no aceptará un vídeo como disculpa. Y una vez más, Adrián Marcelo amenazó con que de no ser como lo pide, él ya tiene lista una demanda preparada.

"No me vengas con un comunicado de dos semanas de suspensión. Al menos lo mínimo que esperaba era una suspensión indefinida y que lo pongas en la congeladora un año maldito sea. Yo voy a utilizar todo mi presupuesto y vaya que me está yendo bien... para refundir a este hijo de… en la cárcel... si yo llego a ver un vídeo en una casa color menta que seguramente tienen en Iztapalapa, no va a pasar nada...", emitió Adrián de forma contundente. La Triple A emitió un comunicado que no convenció al youtuber

"Yo necesito una rueda de prensa de la Triple A en donde estés presente, donde haya un embajador o hay un empoderado porque de este señor nos está hablando nada y eso también es el reflejo de que la plataforma no tiene el peso que la que sí tenemos acá, así que me siento usado, me siento utilizado y sobre todo traicionado. Espero una pronta respuesta y contigo no tengo absolutamente ningún problema es con esta copia de la Parca”, agrego con evidente enojo el conductor.

Por su parte, Dorian Roldan, director general de la Triple A, le aseguró a Adrián Marcelo que lo arreglaría y que incluso llevarían a Chessman a Monterrey para ofrecerle la disculpa pública que exige.

Te puede interesar: Chessman es suspendido por la Triple A tras golpear a Adrián Marcelo, ¿por cuánto tiempo?