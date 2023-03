Piqué es exhibido por tiktoker; le habría hecho propuesta indecorosa aún estaba con Shakira

BARCELONA.— Gerard Piqué una vez más se encuentra protagonizando un escándalo, pues en redes sociales se ha viralizado la anécdota de una joven, quien exhibió la propuesta indecorosa que presuntamente el exfutbolista del Barcelona le hizo a su hermana.

El relato de la tiktoker ha causado revuelo, pues ésta afirmó que el también empresario todavía era pareja de Shakira cuando le hizo una "extraña invitación" a su hermana. Asimismo, tras la revelación de la joven, internautas han señalado que esta confesión sería una prueba más de las presuntas infidelidades que el exjugador cometió cuando era pareja de la cantante.

Mediante un vídeo compartido en TikTok, una joven afirmó que la exfigura del Barcelona habría invitado a su hermana a hacer un trío sexual.

De acuerdo con la usuaria identificada como Cristina Duzzi, su consanguínea acudió a un antro de Barcelona, ahí también estaba el presidente de la Kings League, quien se le acercó a la joven, en aquel entonces de 19 años, para proponerle tener relaciones sexuales. Pero Piqué le habría indicado que en ese encuentro íntimo también intervendría la amiga de la joven.

La tiktoker @cristinuzzi quiso destacar que Gerard todavía seguía con Shakira cuando le hizo la propuesta indecorosa a su hermana.

La usuaria continuó relatando que su hermana rechazó a Piqué y éste "se molestó mucho". Asimismo, la joven mencionó que el catalán le llevaba muchos años a su hermana por lo que le parecía incorrecto que un "viejo le propusiera un trío a niñitas".

“Él se molestó mucho y le dijo no, no es ninguna foto y tal... Mi hermana tenía 19 años, y ya Piqué es un viejo o sea, un trentipicón, o sea, no es viejo, y o sea proponiéndole eso a puras niñitas y que un trío, para que ustedes vean cómo son los hombres”, expresó la joven.

Cristina Duzzi dejo entrever que ella está del lado de Shakira, ya que destacó que la propuesta que el exfutbolista le hizo a su hermana sería una de las tantas infidelidades que cometió el español.

“Para que vean que no es nuevo que Piqué le anda montando los cachos a Shakira y esto lleva rato”, puntualizó la joven.

Tras la publicación del vídeo de Cristina, la supuesta hermana, de nombre Federika relató su experiencia con Gerard Piqué.

¿Piqué le propuso un trío a una joven que conoció en un antro pese a estar con Shakira?

La joven quien presuntamente tuvo un encuentro con Piqué, indicó que Gerard se le acercó en 2019 cuando ella recién había llegado a Barcelona.

La usuaria identificada como @byfederika, mencionó que uno de sus amigos se dio cuenta de la presencia del dueño de Kosmos en la discoteca a la que acudieron.

“Nosotros entramos a la discoteca normal, teníamos un VIP, y el grupo de Piqué estaba en otra mesa, en otro VIP como más cerrado que es para famosos”, explicó Federika.

Posteriormente, la chica que presuntamente despertó el interés del exfutbolista comentó que una persona de seguridad les preguntó si podían juntar su mesa con la de Piqué.

“Nos llega un seguridad y les tengo que preguntar, porque Piqué está preguntando si puede mover la mesa aquí con ustedes”, comentó la mujer, quien agregó que accedieron,

Una vez juntos, la joven le pidió una foto al exfutbolista, pero éste se negó aunque le propuso que podrían tomársela en "el after”.

El relato de la tiktoker concluyó cuando manifestó que "el after" supuestamente sería en una de las casas de Piqué, y tras esta aclaración, el catalán le hizo la propuesta indecorosa.

“Después él se me acerca y me dice como que mira, y ahí me hace la propuesta, no te gustaría que hiciéramos un trío con tu amiga”, expresó Federika, quien mencionó que Piqué se encontraba en el antro con su hermano y unos amigos, pero ninguno de ellos futbolistas.

Luego de la publicación de este segundo vídeo, internautas empezaron a dudar de los relatos de las dos tiktokers, ya que ambas dijeron cosas diferentes, y debido a sus discrepancias consideraron que posiblemente sus historia eran falsa, aunque no dudaron en que Piqué sí sería capaz de lanzarle una propuesta indecorosa a alguna joven.

