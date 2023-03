Ricardo Villa Can, sin Centroamericanos

Lo que menos pensaron Ricardo Villa Can y los seleccionados mexicanos de tenis de mesa es que el traspié más doloroso pudieran sufrirlo ante los escritorios y la gente de pantalón largo.

El tekaxeño y los integrantes de la selección nacional varonil quedaron fuera de toda posibilidad de asistir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe por una desatención de la Federación Mexicana de ese deporte.

Acompañado por Valerio Lara Sosa, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Yucatán, Villa Can expresó ayer que debido a que la Federación no inscribió al conjunto mexicano en tiempo y forma para el clasificatorio para los Centroamericanos quedaron fuera.

“Triste, da vergüenza decirlo, pero por una negligencia de la Federación, que debe ser nuestro apoyo, nuestro respaldo, no vamos a ir al clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de San Salvador”, dijo Villa Can, varias veces campeón de primera fuerza y seleccionado nacional desde hace años.

Lo mismo ocurrió en su intento por meterse a los clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio. Villa Can no pudo asistir por asuntos administrativos.

“Otra vez pasa lo mismo, por culpa de la Federación. Mucho coraje da que sea por cuestiones administrativas, no por cuestiones deportivas”, expresó ayer el seleccionado tekaxeño.

Lara Sosa, en una charla en el Instituto del Deporte, declaró que “es una verdadera vergüenza lo que ha pasado, hemos sido por muchos años de los grandes de Centroamérica, en este 2023, debido a que no se dieron los apoyos para que los atletas asistieran a eventos internacionales no calificaron por ranking; sin embargo, era seguro el ir a los Juegos de San Salvador ya que son ocho los conjuntos que pasan por medio del clasificatorio, y nosotros estamos ubicados en el cuarto lugar”.

El tenista y el directivo explicaron que existen dos formas para tener el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Primero, quedar entre los mejores tres seleccionados de la zona, como lo hizo la rama femenil (clasificaron segundas). La otra, por medio de un clasificatorio, que se realizará del 16 al 19 de marzo en Georgetown, Guyana, donde asisten el resto de las selecciones con intenciones.

Hace varios días corrió el rumor de que la Federación no inscribió al equipo mexicano. “Hemos intentado comunicarnos con el presidente de la Federación, Miguel Cervantes Ledezma, pero ignoró a todos. En mi posición de vocal de la Federación pregunté por escrito a la ITTF Américas para saber el estatus en que estamos, y Jhon Cruz, su director técnico, nos comunicó que el equipo mexicano varonil no fue inscrito a tiempo (antes del 28 de febrero), y que, como le hicieron saber, ya no podían ser incorporados”.

México es un perenne ganador en los Centroamericanos. “Mi sentir como atleta es completamente desmotivante, de qué nos sirve esforzarnos si al final, por negligencias administrativas no podremos, ni siquiera, intentar calificar”, comentó Villa Can.— Gaspar Silveira