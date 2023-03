AMLO lanza sus felicitaciones tras victoria mexicana en Phoenix

Benjamín Gil, mánager de la novena que representa a México en el Clásico Mundial de Béisbol, aseguró que siempre estuvo convencido que podían derrotar a Estados Unidos, pero nunca imaginó en hacerlo como lo logró el representativo tricolor el domingo por la noche.

En entrevista con ESPN, Benjamín Gil se mostró muy emocionado por el triunfo 11-5 sobre los de las “Barras y las Estrellas” y señaló que la actuación de sus jugadores no le sorprendió porque ante Colombia mostraron un gran nivel, pero su rendimiento se vio opacado por la derrota.

“Te diré sinceramente, me imaginé ganar, pero no creí que estuviéramos, como quien dice a un hit y tres outs de ganar por nocaut contra un rival de la calidad de Estados Unidos. La verdad que no, te mentiría decir que me lo había imaginado. Lo que te puedo decir sinceramente es que anoche dormí tranquilo”, expresó.

Benjamín Gil destacó que la exhibición de México ante Estados Unidos sirvió para demostrar que la nación no solamente cuenta con sobresalientes lanzadores sino también con grandes peloteros que son capaces de anotar y defender.

“Hasta ahorita llevamos cuatro juegos. Cleveland nos blanqueó y lo comenté en ese momento que habíamos bateado mucho mejor de lo que fue el resultado. Al siguiente día contra Colorado, lanzando Márquez, que es un tremendo pítcher a nivel de Ligas Mayores, pero terminamos con 15 imparables y creo que 11 carreras. Colombia nos supo mantener en cuatro carreras, pero los muchachos demostraron contra Estados Unidos que México no solamente es pítcheo, es bateo, velocidad y defensiva. Estamos demostrando que somos un país con peloteros completos”, dijo.

Tras vencer a Estados Unidos, Benjamín Gil reveló que el lunes fue libre para los jugadores, pero a partir de hoy se concentrarán en vencer a Gran Bretaña, siguiente rival del Grupo C en el Clásico Mundial, y lanzó el mensaje de que México quiere seguir haciendo historia en el certamen y no solo quedarse con el triunfo sobre la novena norteamericana.

“Estamos enfocados en ganarle a Gran Bretaña y cuando acabe ese partido, estamos enfocados al cien en Canadá. Nuestra meta no solamente es ganar a Estados Unidos, eso no es a lo que vinimos. Nuestro enfoque es ganar nuestros partidos contra Gran Bretaña y Canadá. Espero que sea suficiente para irnos a Miami”, comentó.

Le niega el saludo

El pelotero de las Rayas de Tampa Bay, Randy Arozarena, habló en conferencia de prensa tras lo sucedido con el cátcher del combinado estadounidense y de los Dodgers de Los Ángeles tras negarle el saludo cuando el encuentro inició.

“Jugué en Triple A con él y me dio gusto verlo. Lo saludé y me dejó con la mano estirada, ¿qué le voy a hacer? No voy a ponerme a llorar. Seguí adelante y le di dos dobles”, explicó Randy.

Arozarena tuvo una soberbia actuación en Phoenix, Arizona. Junto al inicialista, Joey Meneses, fueron los encargados de comandar el histórico triunfo tricolor ante los Estados Unidos.

El polémico episodio se dio durante el primer turno al bat del juego. Randy saludó al umpire y después se dirigió con el receptor Will Smith, pero éste se negó a chocar el puño. Arozarena esperó que lo saludara, pero al ver la negativa de Smith, se preparó con su bat para iniciar su gran actuación.

“Para mí representar a México es un orgullo porque cuando salí de Cuba ellos me recibieron con los brazos abiertos. Siempre dije que quería representar a México en un Clásico Mundial”, declaró Randy previo al debut de la selección mexicana en la justa.

Elogios del presidente

Al señalar que el béisbol es como la política que se juega con cabeza, pasión, carácter y serenidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el entusiasmo de la novena mexicana.

“Ganaron y lucieron muy bien, son ‘Caballos’, así se dice. Lucieron con mucha dignidad y le ganaron a los mejores beisbolistas de Estados Unidos”.

En la “mañanera”, el presidente López Obrador pidió que se transmitirá el resumen del partido en donde destacó el trabajo de los bateadores Joey Meneses y Randy Arozarena. Así como de la dirección magistral de Benjamín Gil.

“Abrió Sandoval y les quitó el bat, no le hicieron nada y luego Gil muy acertadamente manejo los relevos, estuvo muy bien, no es cualquier cosa mojarle la pólvora a esos cañeros de Estados Unidos, mis respetos, pero no se achicopalaron”. “El béisbol es como la política, mucha cabeza, pasión, carácter y serenidad”. “Ganó nuestra selección es todo un acontecimiento”, aseguró el mandatario.

López Obrador calificó como todo histórico el triunfo de la selección mexicana.

En sus redes sociales, AMLO, tras perder México su primer juego con Colombia, animó a los integrantes de la selección y quienes llamó a que, con pasión y respeto, “cepillen” (derroten) a Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo llamó a los seleccionados mexicanos a recordar las célebres frases de Yogi Berra como “Esto no se acaba hasta que se acaba”, y de Babe Ruth, , quien dijo que “No se puede vencer a quien no sabe rendirse”.—EL UNIVERSAL Y ESPN