Daniil somete a Zverev

El tenista ruso Daniil Medvedev, que ha ganado tres títulos en un arranque de 2023 magnífico, remontó ayer para vencer al alemán Alexander Zverev y se enfrentará en cuartos de final de Indian Wells al español Alejandro Davidovich.

Medvedev se impuso por 6-7(5), 7-6 (5).

El ruso no solo tuvo que sobreponerse a una primera manga en contra sino que también tuvo que lidiar con una torcedura en el tobillo que sufrió en el segundo set tras una fea caída.

Los servicios médicos del torneo trabajaron en un tobillo que parecía inflamado y Medvedev volvió a la pista central de Indian Wells para firmar una gran remontada ante un Zverev muy desafortunado para cerrar los break (solo convirtió 2 de las 17 bolas que tuvo para romper el saque de su rival).

Quinto cabeza de serie de Indian Wells y el único capaz de derrotar en lo que va de año al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, Medvedev no ha perdido un partido en 2023 desde que cayó en la tercera ronda del Abierto de Australia.

Así, Medvedev ha conquistado de forma consecutiva los torneos de Rotterdam, Doha y Dubái.

Al margen de su impactante remontada a Zverev con el tobillo entre algodones, Medvedev, como ya hizo en días previos, volvió a quejarse de la pista del torneo californiano por lentitud.

“Esta pista es una desgracia para el tenis. ¿Y lo llaman pista dura? Qué vergüenza llamar a esta horrible pista una pista dura”, afirmó tras perder el primer set.

Además, le dijo al árbitro que iría caminando al baño tan lento como era la propia pista y aseguró que no le importaba si le sancionaban por ello.

“Si nos permiten jugar en semejante pista, yo me puedo permitir hacer lo que quiera”, defendió el tenista, quien continuó con su particular show de comedia andando de forma descaradamente lenta camino del aseo.

Cae Garín

El tenista español Alejandro Davidovich se impuso al chileno Cristian Garín y se clasificó para los cuartos de final de Indian Wells.

Davidovich se anotó el partido por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos.

Davidovich, que en 2022 disputó la final de Montecarlo y que llegó a octavos del Abierto de EE.UU., se enfrentaba a un Garín que ha dejado muy buenas sensaciones en Indian Wells ya que, viniendo de las rondas previas y como 97 del mundo, derrotó al noruego Casper Ruud, cuatro del ránking, para avanzar a octavos.

Sin embargo, el sueño de Garín acabó ante Davidovich, firme en el primer set y que remontó en la segunda manga para alzarse con la victoria.

Victoria sufrida

La estadounidense Coco Gauff se recuperó tras estar abajo por un quiebre en el tercer set para superar ayer por 6-3, 1-6 y 6-4 a la sueca Rebecca Peterson, quien llegó de la ronda de clasificación, en Indian Wells y avanzó a sigguiente ronda.

Abajo 2-4, Gauff peleó para recuperarse y salvó tres puntos de quiebre a 4 antes de cerrar el duelo en el siguiente game.

Hace cuatro años, Peterson derrotó en un torneo Challenger en Michigan a Gauff, quien en ese entonces tenía 14 años.

“Me golpeó muy duro”, recordó Gauff en la entrevista de cancha. “Creo que hoy realmente fue algo mental, mantenerme en el juego. No jugué de la mejor manera por momentos y no saqué tan bien como quería, pero creo que mentalmente me mantuve en el juego”.

La sexta sembrada del torneo enfrentará ahora a la segunda del torneo Aryna Sabalenka, quien venció ayer por 6-3, 2-6 y 6-4 a Barbora Krejcikova (16).

En otros duelos de la cuarta ronda, Maria Sakkari (7) venció por 6-4, 5-7, 6-3 a Karolina Pliskova (17).—EFE Y AP