Henry, firme con América

El yucateco Henry Martín, un arma letal del América de cara al Clásico Nacional ante las Chivas en Guadalajara este fin de semana en el Clausura 2023 de la Liga MX, tiene la mente puesta a largo plazo como referente del club y de la Seleccionado Nacional en el Mundial 2026.

El futuro de Martín está pintado de azulcrema, el goleador y capitán de las Águilas atraviesa el mejor momento de su carrera, es el líder de los de Coapa dentro y fuera de la cancha, y comanda la tabla de goleadores del Clausura 2023, con 10 pepinos.

Su contrato con América entra en la parte final, pues está vinculado hasta 2024, pero jugador y equipo buscan extender el acuerdo hasta 2026, año al que quiere llegar como el eje de ataque titular de la Selección, tal y como lo hizo en Qatar 2022.

“Mientras siga de esa manera vamos a seguir teniendo esas oportunidades en la cancha, lograr esos goles, los objetivos. Me ayudó mucho también que en poco tiempo sufrí muchos golpes, Qatar 2022, eliminación del equipo, goleo, reponerme a eso creo que me ayudó a ser elegido el capitán del equipo”, dijo el capitán americanista en una entrevista.

“No darme por vencido, ver como un escaloncito más para seguirme exigiendo y siempre querer ir por más es algo que agradezco me hayan enseñado desde chico mis papás y no darme por vencido porque es algo que me logró sacar del fondo y que me va a hacer seguir subiendo más”, contó.

En la actualidad, Henry Martín acumula 78 tantos con el América que lo colocan en la décima posición histórica del club y en la antesala del Clásico busca una marca más, convertirse en el segundo mejor anotador azulcrema ante las Chivas intentando llegar a seis goles, solo detrás de Zague, que marcó 10.— TUDN