León, con respeto al Tauro

El León enfrentará hoy el partido de vuelta de octavos de final de Concachampions frente a Tauro de Panamá.

Aunque el conjunto mexicano llega con ventaja en esta serie luego de haberse llevado la victoria por la mínima diferencia gracias al gol de Iván Moreno, Nicolás Larcamón, técnico esmeralda, sabe que su equipo no puede tomar ese resultado con ligereza, especialmente tomando en cuenta los resultados recientes en el certamen.

“Ni el más optimista del Violette pensaba que podían ganar la serie y sin embargo hoy está clasificado el equipo de Haití a la siguiente fase, entonces es una buena lección para el resto de equipos. Sabemos que Tauro es un equipo importante de la liga panameña, un equipo que está acostumbrado a lograr cosas importantes en la liga local y que sabe que haciendo bien las cosas nos puede llevar a un escenario complicado si no estamos en el enfoque justo”, dijo el entrenador.

Larcamón prefirió no adelantar su once titular, sin embargo destacó que tiene un plantel compuesto por elementos que buscan estar en las mejores condiciones para ganarse un lugar.

“Serán los once que estén mejor para estar. No tenemos un once titular, tenemos un plantel que tiene una linda competencia en todos los puestos, en algunos puestos hay un mayor recambio, en otros estamos más diezmados por algunas lesiones, pero el equipo será el que mejor está para saltar a la cancha, no pensamos en una rotación especulativa por darle participación a tal o cual, vamos con los que están en mejores condiciones para jugar el partido y para ganarlo”.

Otro equipo mexicano que tendrá actividad hoy es el campeón Pachuca, que recibirá al Motagua.

El juego de ida terminó en empate sin goles en Honduras.