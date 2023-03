Cruz Azul despide a Misael Corona, hijo de Jesús Corona, tras riña

Luego de la polémica en la que está Misael Corona, hijo de Jesús Corona, portero del Cruz Azul, el club cementero ya tomó la decisión de dar de baja al joven arquero, además de recalcar que "no tolerará ningún tipo de comportamiento que vaya en contra de los valores y principios de nuestra institución".

Sin embargo, pese a que anunció estas medidas por la participación de varios integrantes de los equipos juveniles en el incidente, varios de ellos mayores de edad, Cruz Azul no nombró a ninguno de ellos, incluyendo a Misael Corona, el único que ha causado baja de forma inmediata en el club, de acuerdo con las fuentes consultadas.

¿Qué hizo Misael Corona, hijo de Jesús Corona?

El jueves por la noche, Misael Domínguez golpeó en el rostro a un guardia de seguridad privado en una fiesta al sur de la Ciudad de México, en donde la jugadora de Cruz Azul Femenil, Nailea Vidrio, era la anfitriona, pues los jóvenes se encontraban en las áreas comunes del condominio residencial donde ella vive.

En su informe, el personal de seguridad dijo que Misael Corona estaba visiblemente alcoholizado y alterado al tener una discusión con su novia, no con Nailea Vidrio como algunos rumores se difundieron.

Cuando el primer guardia de seguridad pidió a los jóvenes que se tranquilizaran, Misael Corona le dio un golpe en el rostro causándole sangrado en la nariz.

Jesús Corona se pronuncia al respecto tras riña de su hijo

De acuerdo con ESPN, José de Jesús Corona mandó un mensaje sobre la decisión que tomó el club tras la polémica de su hijo, Misael Corona, y aseguró que respeta la decisión de los dirigentes cruzazulinos, pues entiende que se cometió un acto que va en contra de los valores de la institución cementera.

“Como padre de Misael respeto la decisión de la directiva y también platiqué con mi hijo para que asumiera la responsabilidad de sus actos. No voy a estar en contra de que se haya tomado esa decisión (la baja de su hijo) por haber cometido un acto fuera de los lineamientos y valores del club”, agregó el portero al periodista León Lecanda de ESPN.

Las polémicas peleas de Jesús Corona en su carrera

Guadalajara, 2010

José de Jesús Corona se enfrascó en un pleito en el estacionamiento de un bar en Guadalajara, Jalisco. Un hombre lo denunció por haberlo agredido y fracturado la nariz con varios golpes. Esta situación lo dejó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Morelia, 2011

Corría el año 2011, y Cruz Azul visitó a Monarcas Morelia, para la semifinal de vuelta del Clausura. Los cementeros perdieron y los ánimos se comenzaron a calentar por la invasión al campo de un aficionado que corrió hacia Gerardo Torrado para increparlo.

En medio de todo el desorden, y sin saber lo que estaba pasando, Sergio Martin, preparador físico de Monarcas recibió un cabezazo por parte de Corona. Esto le costó seis partidos de suspensión y quedar fuera de nuevo de la convocatoria del Tricolor para un torneo internacional, la Copa Oro de aquel año.

Guardianes 2021

Se jugó la final del torneo Guardianes 2021, donde Cruz Azul consiguió la tan ansiada novena estrella, durante los festejos del equipo, Corona fue captado empujando a un comisario de la Liga MX, quien le estaba negando el acceso a la cancha a Misael Corona, su hijo.

Apertura 2022

Tras el partido de Cruz Azul vs León, el capitán de la Maquina discutió con Ivan Morales y estuvieron a punto de llegar a los golpes. Corona le reclamó al delantero no agradecerle a la afición y no escaló a mayores gracias a que los compañeros de equipo intervinieron.