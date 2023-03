Clásico de poder a poder

Chivas y América no regalarán nada hoy en una nueva edición del Clásico Nacional. Y tampoco, según sus entrenadores, traicionarán lo que han estado haciendo.

Fernando Ortiz, entrenador del conjunto azulcrema, destacó que lo único seguro para mañana es que “serán fieles” a su estilo.

“Nosotros salimos a jugar de la misma manera, no importa el rival. Este no va a ser el caso de cambiar la forma de jugar. Vamos a proponer y ojalá podamos hacer el trabajo que venimos haciendo y dar un espectáculo para todos”, dijo en conferencia de prensa el técnico azulcrema, en un día de medios inusitado previo al Clásico.

Al “Tano” le importa poco como llegue el rival, pues él se enfoca en lo que podrá hacer su equipo.

“Soy de la idea de que no importa cómo llegue el rival, si viene bien o mal, cada clásico se juega diferente. Lo importante es ganar el clásico de la forma que sea, soy de la idea de que si juegas bien y ganas, bienvenido, pero a la hora de acordarse van a decir, ganamos un clásico”, expresó el argentino.

Ortiz reveló que el delantero uruguayo Federico Viñas no pudo entrenar este viernes por dolencia en el talón, mientras que Brian Rodríguez tuvo un recaída de un dolor muscular que lo aqueja desde hace días, por lo que valorarán su evolución para saber si formarán parte del once ante las Chivas.

Un equipo dinámico

Del otro lado, el serbio Veljko Paunovic aseguró que su equipo tiene que enfocarse en ser “dinámico” si quiere hacerle daño a la defensiva del club azulcrema.

“Nosotros tenemos que estar en todas las fases del juego a nuestro máxima capacidad, apelar al dinamismo que tenemos y ser consistentes; son las clave contra un equipo contra el América”, señaló el técnico.

Al mando del entrenador serbio y bajo la dirección deportiva del español Fernando Hierro, las Chivas ocupan el cuarto lugar de la clasificación con 21 puntos, uno más que las Águilas, quintas en la tabla.

Paunovic afirmó que el plantel está con el corazón caliente, pero enfocado en superar a su rival con un juego consistente en todas las áreas de la cancha.

“Tenemos el máximo respeto para el rival. Toda esta semana el equipo ha trabajado muy bien, con el corazón caliente pero con la cabeza fría y enfocada en lo que para nosotros representa un gran reto. Nuestro equipo sabe a lo que se enfrenta mañana”, dijo.

Paunovic aseguró que sacar el triunfo este fin de semana ante su máximo rival sería un aliciente y un factor de crecimiento para el conjunto rojiblanco, que se afianzaría entre los cuatro primeros lugares que dan los boletos directos a los cuartos de final del Clausura.

“Son grandes oportunidades de crecimiento que puede tener un equipo, que en un clásico tenga un buen partido, ganar a tu rival con carácter, con buen juego. Significaría muchísimo”, aseguró el entrenador.

Real Madrid de México

Aunque trató de ser amable en su respuesta para no herir susceptibilidades, el jugador del América Álvaro Fidalgo ve al América como si fuera el Real Madrid de la Liga MX por varios aspectos.

“Primeramente es mi punto de vista, digo que hay que salvar las distancias porque al hablar del Real Madrid, estamos hablando del más grande la historia del futbol, pero bueno, bajo mi punto de vista y creo que no hay argumentos para decir lo contrario, sí, el América es el más grande de México, por títulos, por importancia, esa es mi opinión y eso digo”, comentó el español.

A su lado estaba Fernando González, elemento del Rebaño Sagrado y se le preguntó inmediatamente si estaba de acuerdo o tenía algo que decir, a lo que contestó lo siguiente, “lo único que digo es que ellos tienen un campeonato más y que era así, ojalá podamos alcanzar y Dios quiera pasarlos. Hay que vivir partido a partido y escribir la historia”.

Desde siempre chiva

Adolfo “Bofo” Bautista llegó a Chivas en el Clausura 2004, una institución en la que con goles y liderazgo se convirtió en todo un referente.

Todo ese gran paso en Guadalajara pudo jamás llegar, al asegurar que recibió en algún momento con Morelia una oferta de las Águilas del América, misma que rechazó de manera contundente.

“Estando en Morelia nos fue muy bien; llegamos a dos finales y en ese tiempo me ofrecieron ir al América, porque andábamos bien Navia y yo. Un representante llegó y me dijo '¿no te interesa ir al mejor equipo de México, al América?' y le dije que no, que el mejor equipo de México era Chivas y no acepté”, reveló el “Bofo” en un evento previo al Clásico que se jugará hoy.— EFE