Motivación mexicana rumbo a semifinales

La selección mexicana no ha tomado como “ofensa” el que den a otros equipos como superiores, sino que lo han usado como combustible para llegar a su primera semifinal en el Clásico.

México ha superado cada obstáculo que se le ha presentado en su camino para alcanzar la etapa semifinal. Desde iniciar en el Grupo C, donde enfrentó a Estados Unidos, por mucho, uno de los grandes favoritos del torneo, hasta derrotar a Puerto Rico en los cuartos de final, otro de los equipos que estaban previstos a competir por el campeonato.

En todo momento, debido a la historia de México en eventos mundialistas, se han puesto “peros” con respecto a sus posibilidades y nunca han recibido la condición de favoritos, a pesar de que han colocado el que se considera, su mejor róster en la historia de la competición. Esto, quizás pudiese molestar a muchos, entendiendo que no se les da el respeto que se merecen, pero para los miembros de la escuadra mexicana, es un reto personal y profesional que reciben con los brazos abiertos.

“No ser visto como favorito es básicamente una bendición disfrazada, porque cuando se espera que ganes, creo que se te pone un poco más de presión arriba. Siento, en el caso de Puerto Rico, que se esperaba que nos vencieran y ellos tenían que enfrentar esas expectativas”, dijo Alex Verdugo al ser cuestionado sobre el asunto.

“Nosotros en el ‘clubhouse’ estábamos convencidos de que íbamos a ganar, de que teníamos una gran oportunidad. Cuando el ruido de fuera entra, sabemos que cualquier cosa puede pasar en este juego, así que no ser vistos como favoritos no nos asusta, no ser favoritos no nos intimida, fue igual contra Estados Unidos y salimos a jugar con todo y les terminamos ganando por buena ventaja”, añadió el jugador de los Medias Rojas.

“Como dije, todo puede pasar en el béisbol y por eso lo amamos. No importa si tienes una alineación llena de estrellas, cualquiera puede ser vencido, cualquiera puede tener un mal día. Eso nos tiene felices, nos tiene emocionados y vamos a salir y jugar con todo el corazón”, concluyó el mexicano.

En los mismos términos habló el dirigente Benjamín Gil durante la rueda de prensa post partido, al referirse al partido de semifinales en contra de Japón.

“Nuestro rival vuelve a ser favorito en el próximo partido, pero eso no nos asusta. Esto no tiene nada que ver con el favorito. Solo tienes que hacerlo lo mejor posible en el campo. Respetamos mucho a Japón, por supuesto, pero estamos concentrados. Estamos dedicados y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, y si Dios quiere, podremos ganar el lunes y jugar el martes también”, sentenció el dirigente.—ESPN